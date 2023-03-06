У Twitter стався збій

У роботі сервісу Twitter стався збій - при спробі зайти на сайт з'являється повідомлення про помилку, пов'язану з API.

Про це повідомляють користувачі сервісу.

Про проблему повідомили користувачі з різних країн. При цьому мобільна версія працює без проблем, свідчать відгуки користувачів сервісу.

За даними порталу Downdetector, починаючи з 18:21 за Києвом фіксується різке зростання кількості скарг на роботу Twitter - 72% користувачів скаржться на роботу сайту, 16% - додатку.

Згодом у Twitter Support повідомили, що "деякі частини Twitter зараз можуть працювати не так, як очікувалося".

"Ми внесли внутрішні зміни, які мали деякі непередбачувані наслідки. Ми працюємо над цим і повідомимо, коли все буде виправлено", - йдеться у повідомленні.

"Ця платформа така крихка. Ех. Найближчим часом все поправлять", - написав у відповідь одному із користувачів власник соцмережі Ілон Маск.

Економічна правда