Твіттер відкриє вихідний код, який використовує для рекомендацій твітів – Маск

Генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив, що 31 березня відкриє весь код, який використовується соціальною мережею для рекомендацій твітів.

Про це він повідомив в Twitter.

"Twitter відкриє весь код, який використовується для рекомендацій твітів, 31 березня", - написав Маск

Він також додав, що "алгоритм" Twitter є надто складним і не до кінця зрозумілий зсередини. Люди постійно виявляють багато дурниць серед рекомендованого контенту.

Зараз команда Twitter розробляє спрощений підхід, щоб обслуговувати більш привабливі твіти, але це ще не завершена робота.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st