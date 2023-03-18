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Твіттер відкриє вихідний код, який використовує для рекомендацій твітів – Маск

Субота, 18 березня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів

Генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив, що 31 березня відкриє весь код, який використовується соціальною мережею для рекомендацій твітів.

Про це він повідомив в  Twitter.

"Twitter відкриє весь код, який використовується для рекомендацій твітів, 31 березня", - написав Маск

Він також додав, що "алгоритм" Twitter є надто складним і не до кінця зрозумілий зсередини. Люди постійно виявляють багато дурниць серед рекомендованого контенту. 

Зараз команда Twitter розробляє спрощений підхід, щоб обслуговувати більш привабливі твіти, але це ще не завершена робота.

"Забезпечення прозорості коду спочатку буде неймовірно незручним, але це має призвести до швидкого покращення якості рекомендацій. Найголовніше, ми сподіваємося завоювати вашу довіру", - сказав Маск.

Також читайте: Як тобі таке, Twitter? Що витворяє Ілон Маск із соціальною мережею

Нагадаємо: 

У роботі сервісу Twitter 6 березня стався збій - при спробі зайти на сайт з'являється повідомлення про помилку, пов'язану з API.

Маск Twitter
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