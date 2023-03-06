Tesla во второй раз с начала года снизила цены на электрокары
Производитель электромобилей Tesla снизил цены на седан Model S и внедорожник Model X в США поздним вечером в воскресенье на 5 и 10 тысяч долларов соответственно, поскольку компания стремится повысить спрос в последнем месяце квартала.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным на сайте компании, полноприводный автомобиль Model S теперь стоит 89 990 долл., то есть подешевел на 5,2% с 94 990 долларов.
Model S Plaid теперь стоит 109 990 долларов, что на 4,3% меньше по сравнению со 114 990 долларов.
Полноприводный внедорожник Model X теперь стоит 99 990 долларов, что на 9,1% меньше 109 990 долларов. Model X Plaid – 109 990 долларов, что на 8,3% меньше по сравнению со 119 990 долларов.
Агентство отмечает, что Tesla продает свои автомобили непосредственно потребителям и часто меняет цены. Последнее снижение цен произошло, несмотря на то, что перед этим Tesla резко снизила цены в январе, пытаясь увеличить продажи.
Во время Дня инвестора компании 1 марта CEO Илон Маск и другие лидеры отметили эффективность производства и сокращение затрат.
"Желание людей иметь Tesla очень велико. Ограничивающим фактором является способность платить за Tesla", — сказал Маск.
Напоминаем:
Компания Tesla, выпускающая электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.
Автопроизводитель Tesla продал 74 402 электромобиля китайского производства в феврале – это на 31,65% больше, чем годом ранее.