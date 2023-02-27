Суд арестовал имущество компании российского бизнесмена на 1 миллиард: поставляла одежду армии РФ

По материалам СБУ суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний на Черниговщине, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решение суда касается производственных помещений, складов и офисов предприятия. Общая стоимость арестованного имущества - более 1 млрд грн.

"По имеющимся данным, бенефициарный владелец украинского промышленного объекта владеет также группой российских компаний, которые по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.

Сейчас изучается информация, что до начала полномасштабного вторжения украинская компания пересылала ткань российского военного образца в Республику Беларусь.

Для экспорта использовали сеть подконтрольных фирм, которые осуществляли внешнеэкономические операции в пользу врага", - заявили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.