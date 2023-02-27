60% IT-специалистов сохранили заработок несмотря на блэкауты, 2% потеряли работу – исследование

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На 75% опрошенных IT-специалистов повлияли отключения электроэнергии: на 34% - сильно или очень сильно, еще 41% почувствовали из-за этого незначительные трудности. Об этом говорится в исследовании DOU. Отмечается, что только 25% не коснулись блэкауты: 19% несмотря на отсутствие электроэнергии удалось работать как обычно, а у 6% вообще не исчезал свет. При этом сильнее всего отключение электроэнергии повлияло на работу ИТ-специалистов в Сумской области (84% опрошенных). "В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях это имело влияние на 80% специалистов, в Киеве и Днепре - на 78%, на Волыни - на 77%. Тем, кто сейчас живет на западе Украины, повезло чуть больше: в Черновицкой и Закарпатской областях отключения электроэнергии сказались на работе 66% специалистов, во Львовской - 69%. Несколько реже, чем в целом по Украине, выключали свет и в Запорожской области - здесь 66% специалистов, которых это коснулось", - говорится в сообщении. В то же время меньше всего отключение электроэнергии задело айтишников в Чернигове и области: 19% опрошенных сказали, что у них не исчезает свет (в самом Чернигове - 27%), свидетельствуют результаты исследования.

"От размера населенного пункта, в котором живет специалист, тоже зависела частота и продолжительность отключений электроэнергии. В Киевской области жители сел меньше почувствовали влияние отключений (68%), но потому, что готовились к ним, ведь только в 1% из них не исчезал свет.

Похожая ситуация в Житомирской, Ивано-Франковской, Сумской и Черкасской областях. Во Львовской, Харьковской, Винницкой, Полтавской и в большинстве западных областей, наоборот, отключения меньше затронули специалистов в крупных городах, чем в сельской местности.

Отключения электроэнергии в Украине повлияли и на 10% ІТ-специалистов, которые из-за войны оказались за границей, но планируют вернуться. Было затруднено взаимодействие с командами и коллегами, которые работают в Украине", - пишет DOU.

При этом в меньшей степени отключения повлияли на тех, кто работает в офисе: 50% из них это задело, а 17% почувствовали сильное или очень сильное влияние.

"Фрилансеров и специалистов, работающих part-time, отключения электроэнергии коснулись больше, чем тех, кто работает полный день, ведь первые, как правило, на ремоуте. 50% фрилансеров и 45% тех, кто работает неполный день, сказали, что блэкауты сильно или очень сильно повлияли на их работу, против 33% фултаймеров", - говорится в сообщении.

DOU добавляет, что 60% опрошенных, которые сейчас живут в Украине, заявили, что у них не уменьшился заработок или количество проектов из-за отключения электроэнергии.

Чаще всего об этом говорили специалисты из Киева и Львова (63%), среди специализаций - DevOps/SRE (65%), QA (63%) и разработчики (61%).

"Не было уменьшения доходов или количества проектов у 65% сеньоров, лидов и архитекторов.

Однако 9% айтишников рассказали, что количество проектов и доход уменьшились существенно, а 2% - потеряли работу из-за выключения света", - пишет издание.

Так, сильнее всего блэкауты повлияли на специалистов из Сум, Харькова и Полтавы (у 16% из них существенно снизился доход или они потеряли работу), интернов и джунов (15%), а также HTML-кодеров (31%), специалистов по продажам (22%), сисадминов и дизайнеров (по 20%).

В опросе приняли участие 11 587 айтишников, которые сейчас живут в Украине.

Экономическая правда