Регулятор повысил тарифы для 6 облэнерго, работающих в зоне боевых действий

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на распределение электроэнергии шестерым облэнерго, работающим в зоне боевых действий.

Такое решение было принято на заседании 14 февраля, сообщает Укринформ.

Тарифы на распределение электроэнергии повысятся для АО "ДТЭК Донецкие электросети", ОАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Херсоноблэнерго", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", ООО "Луганское энергетическое объединение" и ГП "Региональные сети".

Повышение пройдет в два этапа: с 1 апреля и 1 июля.

При установлении новых тарифов регулятор пересмотрел расходы: на оплату труда, на услуги оператора системы передачи, на услуги по диспетчерскому управлению и расходы, связанные с закупкой электроэнергии.

Следовательно, с 1 июля тарифы для шести облэнерго увеличатся по сравнению с действующими более чем на 50% по первому классу напряжения и более чем на 35% по второму классу.