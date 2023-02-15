Регулятор підвищив тарифи для 6 обленерго, які працюють в зоні бойових дій

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на розподіл електроенергії шістьом обленерго, які працюють у зоні бойових дій.

Таке рішення було ухвалено на засіданні 14 лютого, повідомляє Укрінформ.

Тарифи на розподіл електроенергії підвищаться для АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" та ДП "Регіональні мережі".

Підвищення відбуватиметься в два етапи: з 1 квітня та 1 липня.

Зазначається, що при встановленні нових тарифів регулятор переглянув витрати: на оплату праці, на послуги оператора системи передачі, на послуги з диспетчерського управління та витрати, пов'язані із закупівлею електроенергії.

Відтак, із 1 липня тарифи для шести обленерго збільшаться порівняно з чинними на понад 50% за першим класом напруги та більш як на 35% – за другим класом.