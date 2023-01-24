Регулятор оштрафовал еще 2 облэнерго за несправедливые отключения света

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) оштрафовала АО "ДТЭК Одесские электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" за несправедливые отключения света.

Такие решения Комиссия приняла на заседании 24 января.

На обе компании наложили штрафы "по недопущению в дальнейшем несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и нарушение Лицензионных условий по распределению электрической энергии".

Напомним:

Начиная с ноября 2022 года, Нацкомиссия осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) рассмотрела более 2,5 тысяч обращений и жалоб потребителей на несправедливое отключение электроэнергии.

НКРЭКУ 17 января решила наложить штрафы на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителей.

Кроме того, на руководителей упомянутых предприятий впервые в практике регулятора было наложено административное взыскание в виде штрафа, добавили в регуляторе.

Экономическая правда