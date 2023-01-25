Регулятор оштрафовал еще одно облэнерго за нарушение графиков отключения света

Нацкомиссия по регулированию энергорынка и компуслуг (НКРЭКУ) по результатам внеплановой выездной проверки оштрафовала "Тернопольоблэнерго" за нарушение графиков отключений электроснабжения потребителям.

Соответствующее решение Комиссия приняла 25 января.

"Тернопольоблэнерго" оштрафовали на 85 тыс грн. Так, облэнерго не обеспечивало равномерное распределение объемов электроэнергии между потребителями, а также неправильно информировало потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности через веб-сайт.

При этом регулятор обязал облэнерго в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения.

Кроме того, НКРЭКУ приняла решение о наложении на руководителя облэнерго административного взыскания в виде штрафа в размере 1700 грн, поскольку персональная ответственность за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электроэнергии предусмотрена действующим законодательством.

Комиссия также приняла решение провести внеплановые выездные проверки следующих пяти облэнерго из-за жалоб потребителей на несоблюдение ими графиков отключений.

Речь идет о "Волыньоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "ДТЭК Одесские электросети".

Напомним:

Начиная с ноября 2022 года, Нацкомиссия осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) рассмотрела более 2,5 тысяч обращений и жалоб потребителей на несправедливое отключение электроэнергии.

НКРЭКУ 17 января решила наложить штрафы на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителей.

Кроме того, на руководителей упомянутых предприятий впервые в практике регулятора было наложено административное взыскание в виде штрафа, добавили в регуляторе.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) оштрафовала АО "ДТЭК Одесские электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" за несправедливые отключения света.

В ДТЭК заявили, что "делают все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между всеми потребителями" и не согласны с решением НКРЭКУ, поэтому компания обжалует его в суде.

Экономическая правда