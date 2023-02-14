Глава энергорегулятора: Пока есть жалобы потребителей, мы будем проверять облэнерго

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Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжит проверять операторов систем распределения и штрафовать их за неэффективное выполнение обязанностей. Об этом заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба энергорегулятора. "Жалобы от потребителей о неравномерном распределении электроснабжения начали поступать в Комиссию в ноябре прошлого года. С тех пор мы получили более 3,6 тысяч обращений граждан практически из всех регионов Украины. На сегодняшний день большинство жалоб связаны с тем, что потребители не имеют доступа к колл-центрам, на сайтах компаний отсутствует информирование относительно четкого времени начала и окончания отключения. НКРЭКУ проверяет каждую жалобу, выносит соответствующие решения о наложении штрафных санкций, а также предоставляет предписания и установки компаниям по устранению недостатков и нарушений для того, чтобы наладить надлежащее информирование потребителей о графиках аварийных отключений", - рассказал Ущаповский. Он также отметил также положительную динамику в этом вопросе. По его словам, сейчас количество жалоб уменьшается - это свидетельствует о том, что недовольных потребителей становится меньше. Руководство облэнерго более тщательно начало относиться к информированию потребителей, составлению графиков отключений и их применению, поэтому ситуация улучшается, добавили в регуляторе.

"Одни облэнерго конструктивно восприняли проверки, оплатили штрафы, приняли к исполнению установки, приняли к устранению указанные Комиссией недостатки, вместе с нами работают над дальнейшим совершенствованием нормативной базы чтобы обеспечить равномерное распределение электроснабжения в условиях дефицита электроэнергии.

Другие же использовали свое право и обратились в суд для обжалования решений регулятора. Сегодня уже известно о том, что суд принял решение в отношении АО "Винницаоблэнерго" о незаконности действий НКРЕКП. Наши дальнейшие действия как регулятора будут такими: пока есть жалобы потребителей, мы будем проверять облэнерго.

Такие решения как по "Винницаоблэнерго" мы будем обжаловать в апелляционном суде. Мы надеемся, что он детально изучит всю нормативную базу в этом вопросе и станет на нашу сторону", - резюмировал Ущаповский.

Напомним:

Начиная с ноября 2022 года, Нацкомиссия осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) рассмотрела более 2,5 тысяч обращений и жалоб потребителей на несправедливое отключение электроэнергии.

НКРЭКУ 17 января решила наложить штрафы на АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителей.

Кроме того, на руководителей упомянутых предприятий впервые в практике регулятора было наложено административное взыскание в виде штрафа, добавили в регуляторе.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) оштрафовала АО "ДТЭК Одесские электросети" и ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" за несправедливые отключения света.

В ДТЭК заявили, что "делают все возможное для равномерного и справедливого распределения дефицита мощности между всеми потребителями" и не согласны с решением НКРЭКУ, поэтому компания обжалует его в суде.

Экономическая правда