Тайвань работает над собственным аналогом Starlink для обеспечения связи при вероятном нападении Китая

Тайвань ищет инвесторов, которые помогут создать собственный поставщик спутниковой связи для защиты от потенциального нападения со стороны Китая, вдохновленный ролью Starlink в войне в Украине.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам трех источников, знакомых с ситуацией, Тайвань ведет предварительные переговоры с несколькими отечественными и международными инвесторами по привлечению средств для проекта, который космическое агентство страны, известное как TASA, хочет выделить из существующего спутникового подразделения.

"Мы собираемся превратить наш проект спутниковой связи на низкой околоземной орбите в компанию", - сказал старший чиновник TASA.

Источники, знакомые с переговорами, поведали, что правительство желает сохранить значительную миноритарную долю в предприятии.

Этот проект является частью более широких усилий Тайваня по созданию коммуникационной инфраструктуры, которая могла бы пережить атаку Китая. Пекин утверждает, что Тайвань является частью его территории и все чаще угрожает применить силу, чтобы поставить страну под свой контроль.

"Мы смотрим на российское вторжение в Украину и на то, как Starlink было очень успешно использовано", - сказала министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг.

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С помощью такой спутниковой системы власти Тайваня хотят сохранить возможность работы журналистов во время вероятного вторжения, поддержки телефонной связи и видеоконференций.

По словам Танг, для того, чтобы запланированная служба ТASA начала работать, понадобится несколько лет.

Между тем, ее министерство экспериментирует с негеостационарными спутниковыми приемниками в 700 местах вокруг Тайваня, чтобы гарантировать пропускную способность в случае войны или катастроф.

Среди инвесторов, к которым обратились за финансированием, была Draper Associates, венчурная компания Кремниевой долины, которая была первым инвестором в SpaceX и Tesla.

Draper отказался от комментариев. TASA заявило, что планы недостаточно продвинуты, чтобы обсуждать их публично.





