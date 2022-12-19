Марк Марченко, основатель SENSAR: как оно — строить на линии фронта.

Марк Марченко, основатель SENSAR

1 декабря с основателем SENSAR Development Марком Марченко встречаемся возле одного из объектов, который сейчас строит его компания. Спускаться в укрытие, чтобы переждать воздушную тревогу, – значит, что будем сидеть там весь день, потому что в городе сигнал воздушной тревоги раздается до 10 раз в день, то есть почти непрерывно.

Начать диалог не дает громкий сигнал тревоги. Ждем 5 минут. Можно начинать.

Марченко признает, что февраль и март были самыми сложными месяцами, как и у многих украинцев. Все тогда надеялись, что это не затянется более чем на несколько месяцев. Но с каждым новым днем приходило понимание, что это настоящая война, и она быстро не кончится.

Почему и зачем SENSAR продолжает строить в регионе, где на расстоянии 40 км ведутся упорные бои? Как Марк Марченко спасал строительный бизнес и команду, во что верил, чем руководствовался? Какова ситуация на рынке первичной недвижимости на 10 месяце войны? Какую стратегию имеет компания на случай блекаута или возможной оккупации города, где продолжают строить?

О полном пике рынка недвижимости с началом войны, и как SENSAR пилотировал в новых реалиях

Допускали ли вы мнения, что с 24 февраля компании придется приостановить свою деятельность после 4-х лет бесперебойного строительства и безумного роста рынка?

23 февраля я вернулся самолетом в Запорожье и на 24 февраля имел очень плотное рабочее расписание. О том, что будет вторжение, многие говорили. Я не верил в последнее, как и многие украинцы. И даже когда 24 февраля проснулся от голоса жены, говорившей: "Милый, началась война!", — я подумал, что ей что-то приснилось. Но ведь война началась.

И наступила другая, какая-то неизвестная фаза жизни. Все замерло в нашем городе. Было ощущение турбулентного пике всего имевшегося на тот момент.

24 февраля я собрал совещание топ-руководителей в нашем на то время центральном офисе. Мы приняли важные решения, как удержать команду и как пережить время, когда мы были вынуждены приостановить все строительные работы. И это был первый шаг в длинной дороге выхода из кризиса.

Марк Марченко, основатель SENSAR

Что именно за решение вы приняли?

24-го мы решили, что неделю будем продолжать строить, потому что испытывали стойкое ощущение, что это не надолго.

Создали систему коммуникации и поддержки инвесторов, которые были напуганы больше, чем мы, потому что вложили немаленькие средства в строительство, кто-то прям накануне войны.

На этом же совещании мы решили, что нужно быстро искать новые возможности для развития компании ради финансовой устойчивости. Ибо развитие и стабильность — это залог безопасности инвестиционных вложений.

Эти решения дали нам возможность, как говорится, временно "выдохнуть".

Что вы чувствовали, когда пришло понимание вероятной точки в бизнесе?

На 24 февраля у нас было 128 000 кв. метров недвижимости в девелоперском портфеле. Эта цифра уже увеличилась, и мы уже достраиваем несколько объектов в Запорожье и начали объекты во Львове.

Понимал ли я тогда вероятность точки в бизнесе? И да, и нет. С одной стороны, осознание было, а с другой — я думал о новых путях, которые помогут сохранить компанию, старался не допускать мыслей о полной остановке!

Почему начало было именно в Запорожье, потому что вы родом оттуда?

Я всегда любил свой город и хотел, чтобы он развивался. Заметив перспективы строительной отрасли, я и команда SENSAR, которая тоже родом из Запорожья, в 2018 году задумали несколько современных проектов в родном городе и с успехом начала их реализовывать.

Мы задались целью насытить спрос на новое жилье, который к тому времени достигал своего пика. Это способствовало инвестиционному развитию в городе. Одновременно мы хотели изменить представление людей о комфортном жилье и сопутствующей ему инфраструктуре. Мы задались целью оживить предложение на рынке первичной недвижимости, которое на тот момент было устаревшим. И нам это удалось.

О строительстве под ракетными обстрелами в полном смысле этих слов

Марк Марченко, основатель SENSAR

Когда вы возобновили строительство и как вы мотивировали людей работать под обстрелами?

К концу весны мы начали возобновлять работы на строительных площадках.

Самая главная мотивация — нужно жить дальше! Надо зарабатывать, чтобы иметь финансовую устойчивость! Эта мотивация сработала для каждого члена команды.

Страшно? — Да. Сложно? — Да. Но ведь прошлой жизни уже нет, и она не скоро вернется. Сложить руки и ждать, когда закончится война, — это значит потерять все, что имели. Это не наш путь.

Работу офиса мы вообще не останавливали. А работу офисов продаж и стройплощадок возобновили в полном объеме уже в начале лета, соблюдая все правила безопасности и балансируя между тревогами и рабочими процессами.

Все оставшиеся в городе уже научились отличать виды взрывов. То есть по звуку легко можно определить, каким типом оружия обстреливают. Можно понять, далеко ли прилет, или близко — и лучше пойти в убежище. Люди уже привыкли к войне, как бы это странно ни звучало.

В 40 км от города проходит линия фронта, город страдает от постоянных обстрелов, а вы строите?

Да, мы строим! Потому что ответственность перед инвесторами и командой.

Меня удивляет, как можно не строить. Сейчас в Запорожье осталось немного стройплощадок, где ведутся какие-то строительные работы. И это грустно, потому что большое количество людей потеряло надежду, что когда-нибудь получат свои желанные квадратные метры.

Я, как бизнесмен, понимаю, что, несмотря ни на что, я должен найти решение и выполнить свою работу и обязательства.

Самая главная наша мотивация — то, что это наш родной город! Нам здесь жить, нам здесь растить детей! Мы бежать никуда не собираемся и уверены на 100%, что совсем скоро 72% нашей оккупированной области будут освобождены от орков.

Российские ракеты разрушают ваш город. Были ли прилеты в радиусе строительства ваших объектов, каковы последствия?

Наверняка уже сложно назвать район города, куда не прилетало. К сожалению. Сердце рвется, когда я вижу очередные разрушительные последствия. Но каждый новый взрыв и разрушение ты уже воспринимаешь как очередной и как понимание, что после победы нужно будет восстанавливать больше объектов.

Несколько наших объектов также получили незначительные, в сегодняшнем понимании, повреждения, потому что взрывы произошли в радиусе 150 метров от площадок. Мы среагировали мгновенно и продолжаем строить дальше.

Понимаете, у нас сейчас нет выбора. Мы все до единого должны быстро подстраиваться под обстоятельства, это позволит устоять.



Марк, сейчас почти каждый украинец помогает ВСУ и людям, пострадавшим от российской агрессии. Что у вас?

Мы — не исключение, потому что в стороне оставаться просто невозможно. Потому SENSAR помогает с первых дней войны. Мы отгрузили все, что было на стройплощадках, на нужды ВСУ. Донатили, продолжаем донатить и призываем своих партнеров к финансовой помощи нашим вооруженным силам.

А вскоре мы нашли еще направление, где мы можем быть полезными. Полгода назад, когда наш город стал массово обстреливаться, мы начали помогать людям восстанавливать их пострадавшие дома: ремонтировали крыши, устанавливали окна, чинили стены.

Я лично выезжаю в пострадавшие места, знакомлюсь с людьми, чтобы лучше понять, какая помощь нужна. Знаете, когда ты смотришь в глаза человеку, который все потерял, в глаза, полные отчаяния… Ты понимаешь, что у этого человека одна надежда на тебя, и никто, кроме тебя, ему не поможет. И тогда ты берешь и делаешь, чего бы тебе этого ни стоило.

Потому что мне не все равно!

Марк Марченко, основатель SENSAR

О релокейте как спасительном круге для бизнеса и новых проектах

Как релоцировать девелопмент и возможно ли это вообще?

Девелопмент — это одна из сфер бизнеса, которую невозможно релоцировать. Ты просто выбираешь новую локацию и начинаешь все сначала.

В случае SENSAR мы понимали, что первым местом для нового филиала будет город Львов. На мой взгляд, Львов — это экономическая столица нашего государства на сегодня. Честно говоря, мы не ошиблись, потому что здесь заново собрали всю команду почти со всей Европы. К тому времени многие из моих работников уехали за границу. Так, уже в мае 99% команды вернулись в Украину, и с этого времени началась новая, уже львовская история SENSAR.

В ноябре мы начали строительство апарт-комплекса Smart House. И надо признать, что мы сделали все верно, и клиентский спрос это подтверждает.

Мы уже работаем над новыми объектами еще в нескольких городах нашей страны.

Назовите шаги в своей стратегии, помогающие развивать бизнес в военное время?

Продолжать строить начатое. Сохранить команду и репутацию. Быстро подстроиться под новые реалии рынка. Создать новый проект, концепции которого ни у кого нет.

На самом деле для нас это был достаточно серьезный вызов. Новый регион, нас никто не знает. Новый проект с новой концепцией, по которой мы еще не работали. Команда в чужом городе, не в своих домах. Многие факторы были против нас.

Но! Всегда должно быть "но". Я всегда верю в то, что я делаю. Я всегда живу идеей и верю в свою команду. И даже когда у нас что-то не выходит, мы анализируем причины и делаем заново.

А что касается smart-коливинга, то мы ввели этот европейский концепт жилых комплексов в Украине.

В чем идея коливинга и почему вы считаете, что за этим будущее?

Идея smart-коливинга, на первый взгляд, очень проста: это многофункциональность жилого комплекса, это объединение людей с одинаковыми интересами, взглядами на жизнь, работу, отдых.

Smart-коливинг — это об удобстве комплекса, это о ЖК, где все продумано до мелочей, это о сочетании жизни, работы и отдыха, это об отдельном коммьюнити людей, где всем комфортно.

Еще в концепт smart-коливинга мы закладываем недвижимость с небольшой площадью. Ибо считаем, что лучше приобрести меньшую площадь, но качественную недвижимость, чем купить большую площадь с худшими условиями. Эта практика уже давно существует в Европе.

Когда тебе не хватает денег на приобретение квартиры в новостройке, средняя площадь которой составляет от 26 квадратных метров, у тебя есть два выхода. Первый — приобрести жилье худшего качества и с худшими условиями. Второй — дальше накапливать сбережения.

А мы предлагаем третий вариант пути — приобрести качественную недвижимость с комфортабельными условиями, но меньшей площади.

Вы уже почувствовали на собственном опыте, что такое реформа ГИАГа?

Да. В полном объеме.

При первом нашем знакомстве с Семеном (глава ГИАГ), я не поверил в то, что ГИАГ выдает разрешения без взяток. Он мне тогда сказал, чтобы я сам проверил. Я проверил! Если ты как застройщик имеешь полный пакет документов, намерен и способен строить, то получить разрешения без коррупции уже стало возможно. Именно с этого времени я верю в реальность внедрения новых реформ в Украине.

Я очень рад сотрудничеству и желаю, чтобы все украинские чиновники брали пример с Семена. Искренне верю в новую систему строительства без взяток и препятствий. Это может кардинально изменить рынок новостроек в стране.

Каковы ваши планы на 2023 год?

Завершить и ввести в эксплуатацию все объекты в Запорожской области и завершить строительство Smart House во Львове.

Знаю, что это амбициозные цели, но верю, что мы это сделаем!

Давайте помечтаем, как вы думаете, что будет с SENSAR через 2 года?

У нас очень амбициозные цели, потому что наши предки — запорожские казаки. Мы, как и они, имеем стойкую силу воли, упорство и смелость. Конечно, не могу обо всем рассказать, потому что будет спойлер.

Скажу так: война нас вдохновила работать еще больше, чтобы через 2 года выйти на принципиально новый уровень. Уверен, что через несколько лет мы с вами пообщаемся в одной из стран Европы.

Я верующий человек, поэтому с Божьей помощью мы воплотим наши мечты в жизнь!