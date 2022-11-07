Meta планирует объявить о сокращении тысяч сотрудников

Американский Meta Platforms Inc. планирует начать масштабные увольнения на этой неделе, что может стать крупнейшим за недавнюю серию сокращений рабочих мест в сфере технологий после быстрого роста отрасли во время пандемии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидается, что увольнения коснутся тысяч работников и по данным источников объявить об этом компания собирается в среду.

На конец сентября Meta сообщала о более 87 тысячах сотрудников

Ожидается, что увольнение коснется многих тысяч работников, и, по словам людей, объявление об этом планируется сделать уже в среду. Meta сообщила о более чем 87 000 сотрудниках на конец сентября. Представители компании уже сказали сотрудникам отменить несущественные поездки, начиная с этой недели.

Отмечается, что запланированное увольнение станет первым масштабным сокращением штата за всю 18-летнюю историю компании. Хотя в процентном отношении оно будет меньше, чем сокращение в Twitter Inc. На прошлой неделе, количество сотрудников Meta, которые могут потерять работу, может стать самым большим на сегодняшний день в крупной технологической корпорации за год.

Гендиректор компании Марк Цукерберг недавно заявил, что "некоторые команды существенно возрастут, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года".

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Представитель Meta отказался от комментариев, ссылаясь на недавнее заявление Цукерберга о том, что компания "сосредоточит инвестиции на небольшом количестве приоритетных направлений развития".

"Поэтому это означает, что некоторые команды существенно увеличатся, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года. В целом мы ожидаем завершить 2023 год или примерно такого же размера, или даже немного меньшей организацией, чем сегодня", – сказал он во время отчета о доходах компании за ІІІ квартал 26 октября.

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что Meta планирует сократить расходы, по крайней мере, на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет сокращения персонала.

Напоминаем:

Глава Meta Platforms (материнская компания Facebook) Марк Цукерберг объявил о планах значительного сокращения бюджета компании и реструктуризации.

Недавно владелец и CEO Twitter, миллиардер Илон Маск начинает процесс сокращения штата Twitter, о чем он сообщил сотрудникам в электронном письме.

Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.