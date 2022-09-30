Цукерберг объявил о первом с момента основания Facebook сокращении бюджета компании

Глава Meta Platforms (материнская компания Facebook) Марк Цукерберг объявил о планах значительного сокращения бюджета компании и реструктуризации.

Об этом он сказал на еженедельном совещании в четверг, 29 сентября, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Цукерберг рассказал о масштабных планах по реструктуризации бизнеса и сокращению персонала.

По его словам, в 2023 году компания "будет меньше", чем в 2022-м.

Это первое значительное сокращение бюджета компании с момента основания Facebook в 2004 году, пишет Bloomberg.

Цукерберг заявил, что компания заморозит аренду и реструктурирует некоторые команды, чтобы сократить расходы и перестроить приоритеты.

По словам одного из участников совещания, Цукерберг сообщил, что компания сократит бюджеты большинства команд. Отдельные команды сами разберутся, как справиться с изменениями численности персонала, сказал основатель Facebook.

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По данным агентства, это может означать отказ от заполнения должностей, которые покидают сотрудники, перевод людей в другие команды или работу по "управлению людьми, не преуспевающими". По словам ИТ-миллиардера, ожидания стабилизации экономики не оправдались. "Из того, что мы видим, пока не похоже, что это произошло, поэтому мы хотим планировать кое-что консервативно", - заявил гендиректор Meta.

По словам Цукерберга, к концу 2023 года компания станет "чуть меньше".

"В течение первых 18 лет существования компании мы в основном быстро росли практически ежегодно, а затем совсем недавно наш доход остался неизменным или впервые снизился немного", - сказал он сотрудникам.

Объявленная заморозка приема на работу необходима, чтобы "не добавлять людей в команды, где мы не ожидаем, что в следующем году у нас будут роли", пояснил Цукерберг.

Ранее в этом году Meta заявила, что планирует замедлить аренду на некоторые руководящие должности и отложила предоставление рабочих мест на полный рабочий день для стажеров на лето. По состоянию на 30 июня в Meta работало более 83500 сотрудников, во втором квартале было принято на работу 5700 новых сотрудников.

В июле Цукерберг предупредил, что Meta "неуклонно будет снижать рост численности персонала", а "многие команды сократятся, чтобы мы могли переключить энергию на другие сферы".

Внутренние приоритеты компании включают Reels, сервис коротких вертикальных видео, конкурента TikTok, и метавселенная. В ходе своего отчета о доходах за первый квартал Meta заявила, что ежегодные расходы будут примерно на $3 млрд ниже, чем первоначально прогнозировалось ($95 млрд по пределу прогнозного диапазона). Ранее компания закрыла подразделение, которое разрабатывало смарт-часы с двумя камерами, чтобы конкурировать с Apple Watch.

Акции Meta упали в цене на 3,67% к закрытию торгов в четверг, в этом году они потеряли 57% своей стоимости.

Сам Цукерберг в этом году выпал из топ-10 списка 400 самых богатых американцев Forbes впервые с 2014 года - его состояние уменьшилось почти на $74 млрд.

Экономическая правда