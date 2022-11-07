Meta планує оголосити про скорочення тисяч співробітників – WSJ

Американська Meta Platforms Inc. планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, що може стати найбільшим за нещодавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Очікується, що звільнення торкнуться тисяч працівників і за даними джерел оголосити про це компанія збирається в середу.

На кінець вересня Meta повідомляла про понад 87 тисяч співробітників

Очікується, що звільнення торкнеться багатьох тисяч працівників, і, за словами людей, оголошення про це планується зробити вже в середу. Meta повідомила про понад 87 000 співробітників на кінець вересня. Представники компанії вже сказали співробітникам скасувати несуттєві поїздки, починаючи з цього тижня.

Зазначається, що заплановане звільнення стане першим масштабним скороченням штату за всю 18-річну історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні воно буде меншим, ніж скорочення в Twitter Inc. минулого тижня, кількість співробітників Meta, які можуть втратити роботу, може стати найбільшою на сьогодні у великій технологічній корпорації за рік.

Гендиректор компанії Марк Цукерберг нещодавно заявив, що "деякі команди суттєво зростуть, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року".

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Представник Meta відмовився від коментарів, посилаючись на нещодавню заяву Цукерберга про те, що компанія "зосередить інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків розвитку".

"Тож це означає, що деякі команди суттєво збільшаться, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року. Загалом ми очікуємо завершити 2023 рік або приблизно такого ж розміру, або навіть трохи меншою організацією, ніж є сьогодні", – сказав він під час звіту про прибутки компанії за ІІІ квартал 26 жовтня.

У вересні The Wall Street Journal повідомила, що Meta планує скоротити витрати принаймні на 10% у найближчі місяці, частково за рахунок скорочення персоналу.

Нагадуємо:

Глава Meta Platforms (материнська компанія Facebook) Марк Цукерберг оголосив про плани значного скорочення бюджету компанії та реструктуризації.

Віднедавна власник та CEO Twitter, мільярдер Ілон Маск починає процес скорочення штату Twitter, про що він повідомив співробітників в електронному листі.

Новий очільник Twitter Ілон Маск планує звільнити до половини співробітників Twitter в рамках масштабного скорочення витрат компанії.