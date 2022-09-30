Цукерберг оголосив про перше з моменту заснування Facebook скорочення бюджету компанії

Глава Meta Platforms (материнська компанія Facebook) Марк Цукерберг оголосив про плани значного скорочення бюджету компанії та реструктуризації.

Про це він сказав на щотижневій нараді у четвер, 29 вересня, пише Bloomberg.

Зазначється, що Цукерберг розповів про масштабні плани з реструктуризації бізнесу та скорочення персоналу.

За його словами, у 2023 році компанія "буде менше", ніж у 2022-му.

Це перше значно скорочення бюджету компанії з моменту заснування Facebook у 2004 році, пише Bloomberg.

Цукерберг заявив, що компанія заморозить найм та реструктурує деякі команди, щоб скоротити витрати та перебудувати пріоритети.

За словами одного із учасників наради, Цукерберг повідомив, що компанія скоротить бюджети більшості команд. Окремі команди самі розберуться, як дати раду змінам чисельності персоналу, сказав засновник Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

За даними агентства, це може означати відмову від заповнення посад, які залишають співробітники, переведення людей в інші команди або роботу з "управління людьми, які не досягають успіху". За словами ІТ-мільярдера, очікування стабілізації економіки не виправдалися. "З того, що ми бачимо, поки не схоже, що це сталося, тому ми хочемо планувати дещо консервативно", - заявив гендиректор Meta.

За словами Цукерберга, до кінця 2023 року компанія стане "трохи менше".

"Протягом перших 18 років існування компанії ми в основному швидко росли практично щороку, а потім зовсім недавно наш дохід залишився незмінним або вперше трохи знизився", - сказав він співробітникам.

Оголошена заморозка прийому на роботу необхідна, щоб "не додавати людей до команд, де ми не очікуємо, що наступного року у нас будуть ролі", пояснив Цукерберг.

Раніше цього року Meta заявила, що планує уповільнити найм на деякі керівні посади та відклала надання робочих місць на повний робочий день для стажистів на літо. Станом на 30 червня у Meta працювало понад 83 500 співробітників, у другому кварталі було прийнято на роботу 5700 нових співробітників.

У липні Цукерберг попередив, що Meta "неухильно знижуватиме зростання чисельності персоналу", а "багато команд скоротяться, щоб ми могли переключити енергію на інші сфери".

Внутрішні пріоритети компанії включають Reels, сервіс коротких вертикальних відео, конкурента TikTok, та метавсесвіт. Під час свого звіту про доходи за перший квартал Meta заявила, що щорічні витрати будуть приблизно на $3 млрд нижчими, ніж спочатку прогнозувалося ($95 млрд по межі прогнозного діапазону). Раніше компанія закрила підрозділ, який розробляв смарт-годинник із двома камерами, щоб конкурувати з Apple Watch.

Акції Meta впали у ціні на 3,67% до закриття торгів у четвер, цього року вони втратили 57% своєї вартості.

Сам Цукерберг цього року випав із топ-10 списку 400 найбагатших американців Forbes уперше з 2014 року - його статки зменшилися майже на $74 млрд.

Економічна правда