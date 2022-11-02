В ООН приветствовали возвращение России к "зерновому соглашению"
Постоянный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла приветствовал возвращение Москвы к участию в "зерновой инициативе".
Об этом он написал в Twitter.
"Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины", – говорится в твите.
Также Абдулла выразил благодарность Турции за содействие и отметил, что ожидает возобновления работы со всеми сторонами соглашения.
I welcome the return of the Russian Federation to the implementation of the #BlackSeaGrainInitiative to facilitate exports of food and fertilizer from #Ukraine. Grateful for the Turkish facilitation. Looking forward to working again with all parties in the Initiative.— Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) November 2, 2022
Напоминаем:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среди "как это было раньше".
Ранее сообщалось, что после того, как РФ "приостановила выполнение" инициативы по вывозу украинского зерна в субботу, между Россией, ООН и Турцией продолжаются переговоры по дальнейшему участию россиян.