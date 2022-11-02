В ООН приветствовали возвращение России к "зерновому соглашению"

Постоянный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла приветствовал возвращение Москвы к участию в "зерновой инициативе".

Об этом он написал в Twitter.

"Я приветствую возвращение РФ к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины", – говорится в твите.

Также Абдулла выразил благодарность Турции за содействие и отметил, что ожидает возобновления работы со всеми сторонами соглашения.

I welcome the return of the Russian Federation to the implementation of the #BlackSeaGrainInitiative to facilitate exports of food and fertilizer from #Ukraine. Grateful for the Turkish facilitation. Looking forward to working again with all parties in the Initiative. — Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) November 2, 2022

Напоминаем:

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среди "как это было раньше".

Ранее сообщалось, что после того, как РФ "приостановила выполнение" инициативы по вывозу украинского зерна в субботу, между Россией, ООН и Турцией продолжаются переговоры по дальнейшему участию россиян.