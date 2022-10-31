Украина продолжит "зерновую инициативу" с Турцией и ООН – Зеленский

Украина продолжит выполнять "зерновую инициативу" в рамках договоренностей с ООН и Турцией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский напомнил, что в "зерновом соглашении" было подписано два параллельных документа. Первый из них – между Украиной, ООН и Турцией.

"Среди этих трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то не был согласован и хотел бы остановить зерновую инициативу. Поэтому здесь мы продолжаем, как и договаривались", – заявил глава государства.

Второй документ заключили Россия, Турция и ООН. Зеленский отметил, что не слышал, чтобы ООН или Турция его нарушили, ведь эти стороны не заинтересованы в голоде в странах Африки и Азии.

"Безусловно, если Россия говорит, что она выходит по зерновой инициативе, говорит о том, что она выходит из договоренностей последних трех сторон. Это говорит о том, что Россия нарушает эти договоренности", – пояснил президент.

"Я уверен и будем верить, что партнеры смогут успокоить риторику РФ. Мы же со своей стороны продолжим зерновую инициативу. Потому что понимаем, что несем в мир стабильность - на рынки пищевой продукции", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва не будет признавать договоренности по экспорту зерна из Украины без своего участия.

В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов из 354,5 тысячи тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы после того, как РФ объявила о "приостановке "зернового соглашения".

ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зерновой сделки.

29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, якобы задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод для выхода из соглашения и ожидает реакции ООН и Турции.