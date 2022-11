В ООН привітали повернення Росії до "зернової угоди"

Постійний представник ООН у Спільному координаційному цнтрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

Про це він написав у Twitter.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", – йдеться у твіті.

Також Абдулла висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

I welcome the return of the Russian Federation to the implementation of the #BlackSeaGrainInitiative to facilitate exports of food and fertilizer from #Ukraine. Grateful for the Turkish facilitation. Looking forward to working again with all parties in the Initiative.