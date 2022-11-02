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В ООН привітали повернення Росії до "зернової угоди"

Середа, 2 листопада 2022, 14:54 - Анастасія Жарикова

Постійний представник ООН у Спільному координаційному цнтрі у Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

Про це він написав у Twitter.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", – йдеться у твіті.

Також Абдулла висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у Анкарі, що зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи "як це було раніше". 

Раніше повідомлялось, що після того, як РФ "призупинила виконання" ініціативи щодо вивезення українського зерна у суботу, між Росією, ООН і Туреччиною тривають перемовини щодо подальшої участі росіян.

ООН зерно Україна Туреччина Росія
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Економічна правда
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