Україна в найближчі дні очікує на відповідь від РФ щодо участі в "зерновій ініціативі"

Після того, як РФ "призупинила виконання" ініціативи щодо вивезення українського зерна у суботу, між Росією, ООН і Туреччиною тривають перемовини щодо подальшої участі росіян.

Про це заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков розповів в інтерв’ю Financial Times.

"Ми розраховуємо отримати відповідь протягом декількох днів, максимум", - сказав він щодо перемовин, які тривають між РФ, Туреччиною та ООН щодо повернення агресора до виконання умов угоди.

Васьков зазначив, що 15 суден із зерном вийшли з українських портів з понеділка, попри те, що Росія "призупинила участь" в ініціативі.

Проте, наголошує він, швидке відновлення участі Москви має вирішальне значення для вирішення проблем безпеки страховиків, які попередили, що без цього вони не зможуть запропонувати покриття ризиків для суден, що перевозять зерно через зону бойових дій.

Поставки, що відправляються на цьому тижні, залишаються застрахованими, оскільки страхові котирування дійсні протягом семи днів. Але повернення Росії до цієї ініціативи є "необхідним для ринку", сказав Васьков.

Відправлення вантажів цього тижня проходили значно ефективніше, а інспекції суден представниками України, ООН та Туреччини були проведені "вчетверо швидше" без участі Росії, сказав Васьков.

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За його словами, Україна може "експортувати 6 млн або навіть 7 млн тонн на місяць" в рамках ініціативи, якщо процес буде проходити безперебійно.

Він додав, що швидке вирішення цієї проблеми має вирішальне значення, вказавши на те, що на вхід до Босфору очікують перевірки понад 100 суден.

Крім того, Україна отримала інформацію, що деякі експортери зерна, які наймають вантажні судна, скасували чартери: "Можливо, це пов'язано зі страхуванням, а можливо, із затримками, тому що деякі з них чекають на перевірку по два тижні і більше".





