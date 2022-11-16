Эрдоган уверен, что украинское "зерновое соглашение" будет продлено

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией, которое позволило Украине экспортировать свои запасы зерновых морем, вероятно, продолжит действовать, когда в субботу завершится его первый этап.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

"У нас продолжаются дискуссии, и сейчас я считаю, что это (соглашение. - Ред.) будет продолжаться", - сказал Эрдоган журналистам на Бали, где завершается встреча лидеров G20.

Турецкий президент добавил, что президент России Владимир Путин дал ему "зеленый свет" относительно перспектив продления действия соглашения во время их недавнего разговора.

С лета соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, помогло транспортировать почти 11 миллионов тонн украинских продуктов питания, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, а также способствовало снижению мировых цен на продовольствие.

Россия критиковала соглашение, говоря, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений был подавлен. Москва приостановила свое участие в зерновом соглашении на несколько дней в начале этого месяца, прежде чем снова возобновить свое участие.

Турция и Украина настаивали на продлении действия соглашения с приближением конечного срока 19 ноября.

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Во время недельных переговоров Москва обусловила свое дальнейшее участие в соглашении снятием западных санкций с Российского сельскохозяйственного банка и получением больших гарантий и гибкости в отношении собственного экспорта продовольствия и удобрений.

Западные чиновники утверждают, что санкции на российские продукты питания и удобрения не накладывались.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 во вторник заявил, что он хочет, чтобы соглашение было продлено на бессрочный период, а также чтобы в его сферу действия вошли два дополнительных морских порта Украины - Николаев и "Ольвия" в Николаевской области.

Европейская правда