Турция, Индия, Китай и страны Африки покупают запрещенный в ЕС российский уголь со скидками – Bloomberg

Жесткий запрет ЕС на импорт российского угля, который вступил в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с российским углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и Африку.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что эти партии угля продаются со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

Так, в сентябре Турция импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну, что на 23% ниже, чем уголь аналогичного качества из Колумбии, следующего крупнейшего поставщика.

Напомним:

Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.

В сентябре Китай импортировал рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ) и сталелитейного угля.

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Экономическая правда