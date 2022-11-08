Турция начала частично платить за газ из России в рублях

Турция начала платить за часть российского газа в рублях, в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с Россией увеличится.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, пишет Reuters.

Россия, которая пострадала от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах США или евро.

Турция также пытается стимулировать торговлю, используя лиру, которая пострадала от неортодоксальной денежно-кредитной политики, напоминает агентство.

В сентябре Анкара и Москва договорились о начале рублевых расчетов за поставки природного газа.

Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции, Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.

"Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и стран-импортеров, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим", - сказал Донмез.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце Путин предложил Турцию в качестве базы для поставок газа в качестве альтернативного маршрута после того, как трубопроводы "Северного потока" были повреждены взрывами. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей.

Экономическая правда