Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта учитывая ситуацию вокруг него", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что главной целью визита миссии МАГАТЭ является контролирование ситуации на станции и принятие необходимых мер, чтобы обезопасить Европу и весь мир от возможной катастрофы.

Перед этим Bloomberg написал со ссылкой на источники, что МАГАТЭ готовится к миссии и хочет посетить Запорожскую атомную электростанцию ​​в оккупированном Энергодаре до 5 сентября.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, во время уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны МАГАТЭ планировало на две недели посетить Запорожскую АЭС в сентябре 2022 года. Это должна была быть первая проверка за последние 16 лет.

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Таким образом, в агентстве хотят посетить станцию ​​до 5 сентября, чтобы объединить сразу две проверки.

Сообщается, что инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.

Напомним:

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшие дни.

С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Стороны обвиняют в обстрелах ЗАЭС друг друга. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

Экономическая правда