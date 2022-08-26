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Все энергоблоки ЗАЭС отключены от сети, идет подготовка подключения двух блоков – Энергоатом

Пятница, 26 августа 2022, 09:53 - Алексей Павлыш

По состоянию на утро 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети.

Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

При этом линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, добавили в компании.

Напомним:

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшие дни.

С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Стороны обвиняют в обстрелах ЗАЭС друг друга. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Экономическая правда

АЭС энергетика Энергоатом война
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