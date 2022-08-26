Все энергоблоки ЗАЭС отключены от сети, идет подготовка подключения двух блоков – Энергоатом

По состоянию на утро 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети.

Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины", - говорится в сообщении.

При этом линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины также восстановлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, добавили в компании.

Напомним:

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшие дни.

С начала августа начались обстрелы Запорожской атомной электростанции, которую россияне захватили 4 марта и откуда ведут огонь по Никополю, расположенному на другом берегу Каховского водохранилища. Стороны обвиняют в обстрелах ЗАЭС друг друга. Обстрелы угрожают ядерной катастрофой.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – что причина в пожарах. Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины, но все 6 энергоблоков отключены.

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю, пока оккупанты искусственно создают все условия, чтобы МАГАТЭ не доехало до станции.

Экономическая правда