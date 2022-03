Федоров попросил генераторы для работы Starlink – Маск за день нашел другое решение

Министр цифровых преобразований Михаил Федоров попросил генераторы, которые бы питали станции для спутникового интернета Starlink – через день Маск сообщил, что компания решила проблему.

Это заявлено в сообщениях Федорова и Маска в Twitter.

Федоров поблагодарил Илону Маску, основателю SpaceX, которая разрабатывает Starlink. Однако он отметил, что в условиях российских атак на инфраструктуру существует потребность в генераторах, которые бы питали устройства в случае отключения электроэнергии. Он спросил об этом ряд компаний, в частности, Honda и Westinghouse.

Маск сразу же ответил министру и отметил, что комбинация солнечных батарей и батарей лучше, потому что их использование не создает дыма, а также не может закончиться топливо.

На следующий день Маск сообщил, что компания изменяет программное обеспечение для снижения потребностей в энергии, поэтому теперь Starlink работает даже от прикуривателя в авто.

Кроме того, теперь он появится возможность мобильного роуминга, поэтому антенна может поддерживать сигнал даже во время движения. Например - на машине.

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.



Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle.