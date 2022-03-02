Реакция на санкции: Путин обнулил налог на прибыль российских IT-компаний

В ответ на международные санкции президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым российские IT-компании освободят от уплаты налога на прибыль до 31 декабря 2024 года (вводится нулевая ставка налога).

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на сайт Кремля.

Также таким компаниям в РФ упростят прием на работу иностранцев и получение ими вида на жительство в России.

"Путин поручил обеспечить грантовую поддержку перспективным разработкам и предоставить деньги организациям на улучшение жилищных условий работников и повышение их зарплаты", - говорится в сообщении.

Для аккредитованных IT-компаний будут введены налоговые льготы и преференции.

Речь идет о компаниях, зарабатывающих на размещении и распространении рекламы, предоставлении дополнительных услуг через приложения и онлайн-сервисы и реализации, установке, тестировании и сопровождении российских решений в отрасли информационных технологий.

Путин поручил освободить эти организации от налогового и валютного контроля и других видов надзора сроком до трех лет.

При этом непосредственно работникам IT-компаний указ требует предоставлять отсрочку от призыва на военную службу до достижения возрастом 27 лет – на период работы в этих организациях.

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Экономическая правда