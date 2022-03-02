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Покупатели подвергли российскую нефть "самосанкциям" – FT

Среда, 2 марта 2022, 14:02

Крупнейшие потребители российской нефти бойкотируют ее и фактически подвергли санкциям в индивидуальном порядке.

Об этом пишет Financial Times.

Спрос на российскую нефть рухнул, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали обширного товарного рынка страны. Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".

Сообщается, что несколько судовладельцев не желают делать заказы из Балтийского или Черного морей из-за отсутствия военной страховки

Спред между российской Urals и Brent достиг рекордных 18 долларов.

Поиск покупателями альтернатив загнал котировки Brent на отметку 110 долларов за баррель.

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нефть Россия война

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