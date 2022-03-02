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В Кабмине работают над полной инфраструктурной изоляцией РФ: направили письма мировым структурам

Среда, 2 марта 2022, 16:18

Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией РФ – направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению РФ из состава международных организаций", - говорится в сообщении.

Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:

  • Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
  • Международный Совет Аэропортов (ACI)
  • Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
  • Международный союз железных дорог (UIC)
  • Международная организация гражданской авиации (ICAO)
  • Министерство транспорта Великобритании
  • Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
  • Дунайская комиссия
  • Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
  • Федеральное авиационное управление США
  • Международный транспортный форум (ITF).

Мининфраструктры напоминает, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие.

Великобритания и Канада закрыли свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

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Экономическая правда

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инфрастуктура Мининфраструктуры Украина Россия

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