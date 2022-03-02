В Кабмине работают над полной инфраструктурной изоляцией РФ: направили письма мировым структурам

Министерство инфраструктуры Украины работает над полной инфраструктурной изоляцией РФ – направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступу к морским портам, а также исключению РФ из состава международных организаций", - говорится в сообщении.

Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:

Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

Международный Совет Аэропортов (ACI)

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

Международный союз железных дорог (UIC)

Международная организация гражданской авиации (ICAO)

Министерство транспорта Великобритании

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

Дунайская комиссия

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

Федеральное авиационное управление США

Международный транспортный форум (ITF).

Мининфраструктры напоминает, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие.

Великобритания и Канада закрыли свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

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Экономическая правда