Стоимость российских компаний, торгующихся на Лондонской бирже, упала на 570 миллиардов долларов

За последние 2 недели стоимость акций крупнейших российских компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже, упала на 98%. Капитализация компаний снизилась суммарно на 570 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg.

Так, индекс Dow Jones Russia GDR, в который входят 23 ценные бумаги крупных российских компаний, упал на 98% за последние 2 недели. Суммарная стоимость таких компаний как "Газпром", "Сбербанк" и "Роснефть" упала на 572 млрд долларов.

В частности, акции "Газпрома" сократились на 98%, металлургической компании "Северсталь" - на почти 100%, акции "Роснефти" - на 65%, а "Лукойла" - на 98%.

Торги на российских фондовых биржах пока не проходят вообще. Их приостановил российский центробанк.

Ранее Сбербанк объявил о выходе с европейского рынка, его акции подешевели до 1 цента.

Экономическая правда