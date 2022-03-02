Обратно в СССР: что потеряли "мирные" россияне за семь дней войны, и это еще не конец

Российская элита и бизнес подсчитывают ущерб от новых санкций, крупные корпорации уходят из страны, а ее жители остаются без привычных сервисов и продукции.

Напередодні вторгнення Путіна в Україну російський економіст у вигнанні Сергій Алексашенко запевняв ЕП, що росіяни не можуть виходити на протести, тому що живуть в "тюрмі".

"Вони живуть у концтаборі. Що мають робити ув'язнені у концтаборі? Щодня страйкувати проти охоронців?... Не можна вимагати від ув'язнених концтабору йти на штурм "Берліна". Вони живуть під страхом", – наголошував економіст.

Тепер ця країна точно перетворюється на концтабір, ізольований від усього цивілізованого світу, наодинці з тими самими охоронцями.

Не прогинаючись перед агресором і голосно говорячи про його воєнні злочини, Україна змушує весь цивілізований світ нарешті активно діяти. Російська еліта, пропагандисти та бізнес потрапляють під усе нові й нові санкції. Великі корпорації йдуть з країни. Її мешканці залишаються без звичних сервісів і продукції.

Чого були позбавлені росіяни за ці сім днів? Список вражає, і це ще не кінець. Незабаром це буде справжнісінький концтабір.

Фінанси і фондовий ринок РФ

– США заборонили американцям вести справи з центробанком Росії, запровадили санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту. Санкції проти центробанку фактично заморозили близько двох третин міжнародних золотовалютних резервів РФ - це близько 400 млрд доларів, які ЦБРФ вже не зможе використати для стабілізації курсу своєї валюти.

– Уряду РФ обмежили доступ на зовнішні фінансові ринки. Країна-агресор більше не зможе розміщувати свої боргові цінні папери за кордоном, щоб витрачати залучені кошти на війну проти України.

– Великі російські банки відключили від системи SWIFT, заблокувавши їхнім клієнтам можливість отримувати кошти за експорт товарів та послуг, а також платити за імпорт.

Поки що у переліку з семи банків немає російського "Сбєрбанку". Попри це вартість його акцій на західних біржах від початку лютого впала на 99,9% і наразі один цінний папір коштує близько 1 цента. Сам банк оголосив, що має намір вийти з європейського ринку. Раніше європейський регулятор повідомляв про високу ймовірність банкрутства "дочок" державного російського банку.

– Нью-Йоркська біржа та Nasdaq призупинили торгівлю акціями російських компаній. Під заборону торгівлі потрапили такі компанії, як Яндекс, Qiwi PLC, Nexters Inc, HeadHunter Group PLC, Ozon Holdings PLC.

– Капіталізація найбільших російських емітентів впала на 80% і навіть 90% за кілька днів, а індекс Мосбіржі з 21 до 25 лютого знизився на 30%. З 25 лютого торгів акціями на Мосбіржі не проводиться – таке рішення ухвалив російський центробанк.

– Росія також вирішила запровадити санкції проти своєї економіки та власних громадян. Зокрема, влада РФ зобов'язала російські компанії продавати 80% своєї валютної виручки, резидентам РФ (та іноземцям, що проживають у країні більш ніж пів року) заборонили перерахунок коштів на свої закордонні банківські рахунки.

– Починаючи з 2 березня особистим указом Путіна росіянам заборонили вивозити з країни більше 10 тис доларів.

Споживання: росіянам закрили доступ до звичних сервісів та послуг

– Техногігант Apple припинив продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії, а також роботу свого платіжного сервісу Apple Pay. Крім того, фізичний магазин у Москві не відчинив свої двері 2 березня.

– Ключові світові автовиробники йдуть з Росії. Продажі автомобілів у диктаторську Росію вже призупинили Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors, Ford та Skoda.

– "АвтоВАЗ" залишиться без французьких комплектуючих, завод зможе випускати лише стару модель "Нива". З 1 березня російський виробник уже підвищив ціни на нові автомобілі на 15%, що є найбільшим в історії одномоментним подорожчанням.

– Німецький Daimler Truck — найбільший у світі виробник вантажівок — заявив про припинення будь-якої співпраці з найбільшим виробником важких вантажівок у Росії, Камазом.

– Шведський виробник вантажівок Scania тимчасово припинила постачати в Росію машини та запчастини.

- 32 країни, включно із США, Канадою, Великобританією та країнами ЄС, закрили небо для російських літаків, в тому числі і приватних літаків російських олігархів.

- Через європейські санкції російська авіакомпанія "Аерофлот" зупинила з 28 лютого всі рейси до Європи.

– Найбільший у світі виробник чипів TSMC припиняє поставки напівпровідників у Росію. Економіка РФ вразлива до таких заходів, оскільки не виробляє споживчу електроніку чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу.

– Найбільші світові виробники процесорів Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії.

– Провідні виробники комп'ютерної техніки — Dell та Lenovo також не постачатимуть продукцію до Росії.

– Шведський виробник смартфонів та обладнання для зв’язку Ericsson, повідомив про припинення бізнесу в Росії.

– Visa та MasterCard заблокували доступ підсанкційним російським банкам. Всередині країни росіяни все ще можуть розраховуватися цими картками, однак за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах — вже ні. До Visa та MasterCard 2 березня приєдналася й американська платіжна система American Express.

– Від обслуговування клієнтів з Росії та Білорусі відмовилася литовська платіжна система Paysera. Компанія закриє всі рахунки фізичних та юридичних осіб, припинить введення та виведення коштів з рахунками російських чи білоруських банків, не відкриватиме нових рахунків компаніям, хоча б один акціонер яких є громадянином Росії чи Білорусі.

– Про припинення роботи у Росії повідомив фінтех-сервіс з транскордонних платежів Wise, організатор азартних ігор Parimatch.

– Від роботи у Росії відмовляються провідні логістичні компанії: FedEx, UPD та DLH припиняють доставку посилок та листів російським громадянам та компаніям.

– Логістична компанія Maersk призупинила роботу з усіма російськими портами і доставлятиме лише критичні продукти на кшталт ліків та гуманітарних вантажів. Аналогічне рішення ухвалили інші логістичні компанії – сингапурська Ocean Network Express, німецька Hapag Lloyd і швейцарська MSC.

– Компанія Nike заявила, що наразі не може забезпечити доставку товарів росіянам і зупинила роботу інтернет-магазину. "Наразі компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії", – йдеться в повідомленні компанії.

– Міжнародна платформа для пошуку роботи Jooble.org заблокувала свою російську сторінку, зазначивши, що просто зараз РФ вчиняє злочин, ведучи бойові дії в Україні.

– Світова мережа онкологів OncoAlert припинила співпрацю з Росією.

Бізнес залишає Росію, російські компанії банкрутують

– Вийти з російського ринку задумується австрійський Raiffeisen, попри те, що саме російська "дочка" банку приносить чи не найбільшу частку прибутку всієї групи. Найближчим часом, за інфомацією ЕП, про припинення роботи в РФ можуть заявити і інші міжнародні банки.

– Компанія-оператор "Північного потоку - 2" - банкрут. Газопровід в обхід України, на будівництво якого окупанти витратили понад 11 млрд доларів, тепер офіційно мертвий. Німеччина заявила про готовність зменшити залежність від певних постачальників, маючи на увазі зниження закупок у "Газпрому", та планує переходити на зріджений газ із США.

– Канада відмовляється від російської нафти. "Ми оголошуємо про намір заборонити весь імпорт сирої нафти з Росії, галузі, яка принесла велику користь Путіну та його олігархам", – сказав прем'єр Канади Джастін Трюдо.

– Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії. Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами. Також Exxon не робитиме нових інвестицій.

– Shell вийшла із СП у Росії та ще до банкрутства "Північного потоку-2" припинила інвестиції в проєкт. Shell вийшла із спільних підприємств із "Газпромом" та пов'язаними з ним організаціями, включаючи 27,5% частку у заводі з виробництва зрідженого газу "Сахалін-2".

– Британська ВР вийшла з останнього проекту з "Роснєфтю". Компанія оголосила про продаж 19,75% "Роснєфті", а її головний виконавчий директор Бернард Луні та ексголова Роберт Дадлі вийшли з ради директорів російської компанії. Це важливо, оскільки Exxon, Shell та BP забезпечували Росію технологіями глибинного буріння.

– Італійська Eni планує вийти з трубопровідного СП із "Газпромом" "Блакитний потік".

– Австрійська нафтова компанія OMV відмовилася від купівлі частки у видобувному СП з "Газпромом".

– Швейцарська торгова компанія Glencore задумалася про долю своїх пакетів в російських En+ та "Роснєфть".

– Французька нафтогазова компанія TotalEnergies підтримує санкції та не інвестуватиме в нові проєкти в Росії.

– Було відкликано заявку Росатому на участь у німецькому підприємстві з виробництва ядерного палива у Нижній Саксонії.

– Boeing повідомила, що припиняє підтримку російських авіакомпаній і операції в Москві через вторгнення Росії в Україну. Зокрема, там більше не будуть надавати російським авіакомпаніям запчастини до літаків, призупинять технічне обслуговування та технічну підтримку російських авіакомпаній.

– Влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.

Санкції означають вихід із Росії або неможливість повноцінної експлуатації всіх літаків Airbus. Остання вже повідомила, що припинить доставляти до Росії запасні частини до літаків та обдумує зупинку роботи свого інженерного центру у Москві.

Культура: замість концертів та світових прем’єр засідання Совбєзу

– Disney, Sony Pictures і Warner Bros зупиняють прокат своїх фільмів у Росії через вторгнення в Україну. Warner Bros вже скасували показ нового "Бетмена" в РФ за день до премʼєри, яка була запланована на 2 березня.

– Росію виключили з Євробачення-2022 через агресію проти України.

– Netflix відмовився транслювати російські канали та фільми

– Метрополітен-опера, Литовський національний театр опери та балету та Естонська національна опера вже наклали культурні санкції на організації, які підтримує Російська Федерація.

– Франкфуртський книжковий ярмарок не працюватиме з РФ.

– У Європейській кіноакадемії заявили, що виключають російські фільми з цьогорічної Європейської кінопремії.

– Каннський кінофестиваль відмовився приймати Росію.

– Багато відомих іноземних артистів та музичних гуртів скасували свої концерти в Росії. Жителі РФ не зможуть послухати живе виконання Іггі Поп та The Killers, Green Day, Imagine Dragons і багатьох інших знаменитостей.

– Від співпраці з російською оперною співачкою Анною Нетребко та диригентом Валерієм Гергієвим відмовилася Баварська опера.

І новини спорту – тепер тільки Кубок Путіна

МОК. Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях через ситуацію в Україні.

Також МОК не планує будь-яких заходів у Росії та Білорусі.

Виконком МОК закликав не вивішувати прапор Росії або Білорусі та не виконувати національний гімн на міжнародних змаганнях, що ще не підпадають під аналогічні санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) відносно Росії.

Теніс. Міжнародні керівні органи тенісу (ITF, WTA, ATP) випустили спільну заяву, у якій засудили дії РФ та Білорусі.

Вони ухвалили наступні рішення:

- призупинити комбінований турнір WTA/ATP, запланований у жовтні цього жовтня у Москві;

- призупинити членство Російської тенісної федерації та Білоруської тенісної федерації в ITF та усунути збірні цих країн від участі у командних турнірах під її егідою, а також скасувати турніри ITF у цих країнах.

Гравцям з Росії та Білорусі буде дозволено брати участь на турнірах WTA/ATP/ITF та Великого Шолому, однак вони виступатимуть без прапорів своїх країн або літерних позначень.

Усунення російської та білоруської тенісних федерацій діє на невизначений термін. Вони також не зможуть голосувати на щорічних загальних зборах ITF.

Баскетбол. ФІБА відсторонила усі російські команди від турнірів з баскетболу та 3 на 3 – до подальшого повідомлення.

Також російські баскетбольні клуби відсторонили від участі в Євролізі та Єврокубку.

Футбол. Adidas призупинив співпрацю з російським футболом.

УЄФА скасувала спонсорську угоду з російським "Газпромом" – вона коштує близько 40 млн євро за сезон.

Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунули збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс у Сен-Дені (околиці Парижа, Франція).

Німецький футбольний клуб "Шальке" припинив співпрацю зі своїм багаторічним спонсором – "Газпромом".

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" вирішив відмовитися від спонсорської угоди з російською компанією "Аерофлот".

Легка атлетика. Всесвітня рада з легкої атлетики (World Athletics) також запровадила санкції проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Усі спортсмени, допоміжний персонал та офіційні особи з Росії та Білорусі будуть відсторонені від участі у всіх заходах Всесвітньої легкоатлетичної серії в найближчому майбутньому з негайним набуттям чинності.

Майбутні заходи включають чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики в Орегоні, чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики у приміщенні у Белграді та командний чемпіонат світу-2022 зі спортивної ходьби у Маскаті, які розпочнуться у п'ятницю в Омані (4 березня).

При цьому виступ росіян на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі залишається чинним, однак російські спортсмени, які отримали такий статус на 2022 рік, виключені зі змагань World Athletics Series в найближчому майбутньому.

Плавання. Міжнародна федерація плавання обмежила виступи спортсменів з РФ і Білорусі на змаганнях. Так, плавці з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних турнірах лише як нейтральні атлети. Національна символіка, а також прапор Росії та гімн є забороненими.

Термін дії санкцій – невизначений. Федерація подальшому можуть ухвалити інші рішення щодо ситуації, яка склалася.

Гімнастика. У РФ та Білорусі забрали усі міжнародні змагання з гімнастики. Крім цього, прапори РФ та Білорусі заборонять на змаганнях на невизначений термін. Не звучатимуть і гімни цих країн.

Усі змагання рівня Кубка світу та Кубка світового виклику, заплановані в Росії та Білорусі, скасують. Також РФ та Білорусі більше не даватимуть організовувати міжнародні змагання, допоки не буде ухвалено протилежного рішення.

Лижний спорт. Міжнародна федерація лижного спорту скасувала змагання, які мали проходити в РФ та відсторонила російських спортсменів як мінімум до кінця сезону.

Фігурне катання, ковзанярський спорт. Міжнародний союз ковзанярів також прийняв рішення відсторонити спортсменів із РФ та Білорусі, які проходять під його егідою.

Окрім фігурного катання, йдеться про ковзанярський спорт та шорт-трек.

Біатлон. Спочатку Міжнародна федерація біатлону (IBU) заявила, що позбавить Росію та Білорусь права виступати під державними прапорами та іншими символами. Забороненими будуть також державні гімни.

Взяти участь у змаганнях за цим рішенням могли лише окремі "нейтральні" спортсмени.

Крім цього, російські й білоруські біатлоністи, які брали б участь у змаганнях, не отримували б очок за свої результати в заліку Кубка націй та в естафетах.

Згодом IBU заявив, що взагалі відсторонив росіян і білорусів від участі в усіх міжнародних турнірах під своєю егідою.

Збірна України достроково завершила сезон на етапах Кубка світу – в IBU пообіцяли, що синьо-жовтий прапор підніматимуть на всіх змаганнях як жест поваги й підтримки.

А коли Україна буде готова повернутися до змагань, IBU пообіцяв підтримати нашу федерацію фінансово, логістично й технічно.

Хокей. Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF), в який полюбляють грати і Путін, і Лукашенко, оголосила про відсторонення РФ і Білорусі – як на рівні збірних, так і на рівні клубів.

Відповідно, тепер російська збірна не зможе виступити на чемпіонаті світу-2022.

Також РФ позбавила статусу господаря молодіжного ЧС-2023 з хокею.

Крім цього, Національна хокейна ліга (НХЛ) припинила відносини з бізнес-партнерами в Росії, і в найближчому майбутньому не проводитиме там жодних заходів.

Також НХЛ зупинила дії прав на трансляції у Росії.

Дзюдо. Міжнародна федерація дзюдо позбавила президента країни-агресора РФ Путіна статусу почесного президента організації та її амбасадора.

Звання почесного президента Міжнародної федерації дзюдо російський диктатор отримав ще у 2008 році.

Також федерація позбавила російську Казань проведення етапу гран-прі, який мав відбутися 20-22 травня.

Тхеквондо. Міжнародна федерація тхеквондо позбавила Путіна почесного чорного пояса та вирішила, що на всесвітніх змаганнях з тхеквондо заборонять використання "прапорів і гімнів Росії та Білорусі", а також не визнаватимуть змагань з тхеквондо, проведених у цих країнах.

Бокс. Усі 4 провідні світові органіації – WBA, WBC, WBO та IBF – заборонили проведення усіх змагань під своєю егідою в РФ.

Російських і білоруських боксерів виключать з міжнародних рейтингів цих організацій.

При цьому, є й виняток – чемпіони світу та окремих регіонів не втратять звання чемпіонів.

Волейбол. Міжнародна федерація волейболу позбавила РФ статусу господаря ЧС-2022. Також Росію та Білорусь відсторонили від змагань.

Шахи. Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) заборонила РФ та Білорусі проводити шахові турніри.

Також Всесвітню Шахову Олімпіаду та Конгрес ФІДЕ перенесли з РФ.

Автоспорт. Формула-1 скасувала гран-прі, яке мало пройти в Сочі восени.

Разом з тим Міжнародна федерація автоспорту заборонила проведення усіх змагань на території РФ і Білорусі, а їхнім гонщикам дозволила виступати лише під нейтральним прапором.

Настільний теніс. Заборонила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під своєю егідою і Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF).

Також на усіх заходах ITTF не відображатимуться російські чи білоруські національні символи, кольори, прапори чи гімни.

Крім цього, у РФ та Білорусі наразі не заплановано жодного заходу федерації.

Бадмінтон. До міжнародних санкцій приєдналась і Всесвітня федерація бадмінтону – російським та білоруським спортсменам заборонена участь в усіх міжнародних змаганнях під егідою федерації.

Також скасовані усі турніри на території Росії і Білорусі.

Велоспорт. Міжнародний союз велосипедистів (UCI) також відсторонив усіх російських та білоруських спортсменів від участі в змаганнях на рівні збірних під національним прапором.

Рішення стосується усіх дисциплін – у тому числі велошосе, велотреку, ВМХ та маунтінбайку.

Крім цього, "Газпром-РусВело", "Возрождение", "Марафон-Тула" та інші російські проєкти позбавлені статусу команд UCI і можливості виступати на міжнародних стартах.

Змагання на території Росії, зокрема, трекові Гран-прі Москви та Санкт-Петербурга, шосейна багатоденка "П'ять кілець Москви" та етап Гранфондо, виключили з міжнародного календаря UCI.

Національні чемпіонати Росії та Білорусі також вилучаються з Міжнародного календаря UCI.

При цьому росіяни та білоруси мають право виступати на міжнародній арені у професійних командах, якщо вони не є російськими чи білоруськими.

Змішані єдиноборства. Міжнародна федерація змішаних єдиноборств (IMMAF) вирішили призупинити членство Союзу змішаних бойових єдиноборств РФ та Федерації рукопашного бою та ММА Білорусі.

Російським і білоруським спортсменам заборонили брати участь у всіх чемпіонатах під егідою IMMAF у найближчому майбутньому.

На території Росії та Білорусі заборонили проводити міжнародні турніри.

Регбі. Світова рада регбі відсторонила РФ та Білорусь зі свого складу та заборонила участь у змаганнях.

Гандбол. Заборонили участь РФ та Білорусі у змаганнях.

Кіберспорт. Турнірний оператор BLAST не запрошуватиме на свої турніри команди з Росії у найближчому майбутньому.

Українська організація Natus Vincere відмовилася від співпраці з російським кіберспортивним холдингом EsForce.

Українська студія Maincast також не буде працювати з російською Maincast і не висвітлюватиме матчі російських команд Virtus.pro і Gambit.