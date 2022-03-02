Exxon Mobil прекращает добывать нефть и газ в России

Нефтяная компания Exxon Mobil прекращает добычу нефти и газа в России.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление компании

Детали: Компания откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на острове Сахалин на Дальнем Востоке России, где она управляет тремя крупными морскими нефтегазовыми месторождениями.

Также это решение Exxon Mobil ставит под сомнение судьбу многомиллиардного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

В Exxon Mobil заявили, что "жалеют о военных действиях России, которые нарушают территориальную целостность Украины и ставят под угрозу ее народ".

В последнем годовом отчете, представленном Exxon Mobil в феврале, ее активы в России оценивались в 4,055 млрд долларов.

Что предшествовало: Ранее десятки других компаний, такие как Apple и Boeing, приостановили бизнес в России.