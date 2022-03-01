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"Интерпайп" Пинчука наладила выпуск противотанковых ежей

Вторник, 1 марта 2022, 16:56

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в течение двух суток изготовили 96 противотанковых ежей, они уже развезены для обустройства укреплений.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Cовместно с Фондом Виктора Пинчука "Интерпайп" закупает средства индивидуальной защиты для военных и сил территориальной обороны в соответствии с первоочередными потребностями Министерства обороны, также ведется поиск поставщиков защитных бронежилетов для экипировки подразделений терробороны.

"В тесном сотрудничестве с областным оперативным штабом обеспечиваем насущные нужды региональных воинских частей, подразделений терробороны, волонтерских организаций. По запросу передаем горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуду, строительные материалы, канцтовары, термобелье и другое", - говорится в пресс-релизе.

Экономическая правда

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Интерпайп

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