"Интерпайп" Пинчука наладила выпуск противотанковых ежей

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в течение двух суток изготовили 96 противотанковых ежей, они уже развезены для обустройства укреплений.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Cовместно с Фондом Виктора Пинчука "Интерпайп" закупает средства индивидуальной защиты для военных и сил территориальной обороны в соответствии с первоочередными потребностями Министерства обороны, также ведется поиск поставщиков защитных бронежилетов для экипировки подразделений терробороны.

"В тесном сотрудничестве с областным оперативным штабом обеспечиваем насущные нужды региональных воинских частей, подразделений терробороны, волонтерских организаций. По запросу передаем горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуду, строительные материалы, канцтовары, термобелье и другое", - говорится в пресс-релизе.

Экономическая правда