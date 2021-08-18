Интерпайп Пинчука заплатил 69 миллиона штрафа АМКУ за сговор на тендерах УЗ

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Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Антимонопольного комитета по сговору на торгах Укрзализныци группы компаний, в том числе ООО "Интерпайп Украина", после чего компания заплатила 69 млн грн штрафа.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Так, Северный апелляционный хозсуд признал аргументы АМКУ весомыми и отменил решение предыдущей инстанции (Хозяйственного суда г. Киева), чем обязал "Интерпайп Украина" и другие компании уплатить штраф.

16 августа ООО "Интерпайп Украина" сообщил комитет об уплате штрафа в сумме 69,3 млн грн. Соответствующее платежное поручение поступило в адрес АМКУ.

Ранее АМКУ установил, что в 2018 году ООО "Интерпайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирмам "Интервторпром" имели общие интересы и договорились имитировать конкуренцию в ходе торгов.

Их заказчиком были филиалы ОАО "Укрзализныця". Общая ожидаемая стоимость 42 процедур закупок запчастей к подвижному составу составила почти 700 млн грн. Победителем во всех процедурах в итоге стало "Интерпайп Украина" Виктора Пинчука.

Как следствие АМКУ наложил на них штраф на общую сумму более 71 миллионов гривень, что компании обжаловали в суде.

Также в комитете напомнили, что участие в сговорах на торгах влечет за собой лишение нарушителей права участия в публичных закупках на 3 года.

Экономическая правда