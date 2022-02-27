МАУ отменяет рейсы на месяц

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пролонгирует остановку полётов в связи с продлением срока закрытия воздушного пространства для гражданских пользователей воздушного пространства.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Такие меры приняты для минимизации любых рисков безопасности пассажиров в соответствии с официальным NOTAM Госавиаслужбы.

МАУ не будет осуществлять регулярные и чартерные рейсы из/в Украину до 23:59 23 марта 2022 по киевскому времени.

Ранее авиакомпания приняла аналогичное решение на 24-27 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Украины гражданских пользователей воздушного пространства.

Экономическая правда