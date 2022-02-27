МАУ скасовує рейси на місяць
Неділя, 27 лютого 2022, 17:22
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пролонгує зупинення польотів у зв'язку із продовженням терміну закриття повітряного простору для цивільних користувачів повітряного простору.
Про це йдеться у повідомленні авіакомпанії.
Такі заходи вжито для мінімізації будь-яких ризиків безпеки пасажирів згідно з офіційним NOTAM Державіаслужби.
МАУ не здійснюватиме регулярні та чартерні рейси з/в Україну до 23:59 23 березня 2022 року за київським часом.
Раніше авіакомпанія ухвалила аналогічне рішення на 24-27 лютого у зв'язку із закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору.
Економічна правда
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