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МАУ скасовує рейси на місяць

Неділя, 27 лютого 2022, 17:22

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пролонгує зупинення польотів у зв'язку із продовженням терміну закриття повітряного простору для цивільних користувачів повітряного простору.

Про це йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Такі заходи вжито для мінімізації будь-яких ризиків безпеки пасажирів згідно з офіційним NOTAM Державіаслужби.

МАУ не здійснюватиме регулярні та чартерні рейси з/в Україну до 23:59 23 березня 2022 року за київським часом.

Раніше авіакомпанія ухвалила аналогічне рішення на 24-27 лютого у зв'язку із закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору.

Економічна правда

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МАУ

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