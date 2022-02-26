Россия заблокировала судоходство вдоль украинского берега
Российские оккупанты заблокировали судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно сообщение оккупантов: "Внимание! Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещен мероприятие в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза".
Детали: Украинские пограничники добавили, что перед этим в небе Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность вражеских дронов в 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.
Предыстория:
- 25 февраля российские снаряды попали в гражданские суда под флагами Румынии и Панамы поблизости украинского побережья. 24 февраля российская бомба попала в турецкий корабль.
- 25 февраля 13 пограничников оказали ожесточенное сопротивление русским оккупантам на острове Змеиный.
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