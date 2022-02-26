Украина призывает Европу выключить российские каналы – совместное заявление

Министерство культуры и украинские медийные группы призывают международных телевизионных провайдеров отключить российские новостные каналы.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Минкульта.

К министерству присоединились такие украинские медиа-группы как 1+1 media, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и Интер Медиа Групп. Пока каналы этих групп говорят в формате единого выпуска новостей под названием "Единые новости". Медиа-группы будут поочередно предоставлять бесперебойную информацию.

К трансляции подключаются вооруженные силы Украины, СНБО, Офис Президента Украины и другие правительственные структуры, от которых зависит ход событий.

В обращении Минкульт подчеркивает важность доступа к достоверной и правдивой информации о войне России против Украины и ходе боевых действий.

"Мы понимаем, насколько мощна российская пропагандистская машина и какие усилия должен приложить агрессор, чтобы распространять фейковые новости и цинично обманывать людей. Мы категорически против этого", – говорится в заявлении.

Минкульт объясняет, что Украина объективно и оперативно предоставляет исчерпывающую информацию из разных регионов страны 24/7 и готова предоставить телевизионным провайдерам наш сигнал, поэтому ведомство просит международных провайдеров помочь распространить эту информацию.

"Мы также предлагаем нашим партнерам выключить все российские новостные каналы, чтобы откровенная российская пропаганда не выходила за пределы самой России. В частности, просим заблокировать и выключить вещание этих каналов на европейских спутниках", – заявляет Минкульт с украинскими медиа. "Мы годами ведем информационную войну, и такие медийные санкции являются глобально важными для Украины".

Технические параметры речи таковы: спутник Astra 4A на 4,8°E, транспондер 12130 (B22), вертикаль поляризации, частота 27500, FEC ¾.