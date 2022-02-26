Україна закликає Європу вимкнути російські канали – спільна заява

Міністерство культури та українські медійні групи закликають міжнародних телевізійних провайдерів вимкнути російські новинні канали.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Мінкульту.

До заяви міністерства приєдналися українські медіа-групи 1+1 media, StarLightMedia, "Медіа група Україна" та "Інтер медіа груп".

Наразі канали цих груп мовлять у форматі єдиного випуску новин "Єдині новини". Медіа-групи будуть за чергою надавати безперебійну інформацію.

До трансляції підключаються Збройні Сили України, РНБО, Офіс президента України та інші урядові структури, від яких залежить хід подій.

У зверненні Мінкульт підкреслює важливість доступу до достовірної та правдивої інформації про війну Росії проти України та хід бойових дій.

"Ми розуміємо, наскільки потужна російська пропагандистська машина і яких зусиль повинен докласти агресор, аби поширювати фейкові новини і цинічно обдурювати людей. Ми категорично проти цього", – йдеться в заяві.

Мінкульт пояснює, що Україна об’єктивно та оперативно надає вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24/7 та готова надати телевізійним провайдерам наш сигнал, і тому відомство просить міжнародних провайдерів допомогти поширити цю інформацію.

"Ми також пропонуємо нашим партнерам вимкнути всі російські новинні канали, щоб відверта російська пропаганда не виходила за межі самої Росії.

Зокрема, просимо заблокувати та вимкнути мовлення цих каналів на європейських супутниках. Ми роками ведемо інформаційну війну, і такі медійні санкції є глобально важливими для України", – заявляє Мінкульт з українськими медіа.

Технічні параметри мовлення такі: супутник Astra 4A на 4,8°E, транспондер 12 130 (B22), вертикаль поляризації, частота 27500, FEC ¾.