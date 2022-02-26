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ВСУ и терроборона могут получить 600 конфискованных авто и имущество от Минюста и СЕТАМ – решение за Кабмином

Суббота, 26 февраля 2022, 10:36

600 конфискованных автомобилей и другое имущество по всей Украине от Министерства юстиции Украины и OpenMarket – СЕТАМ могут получить Вооруженные Силы Украины и территориальная оборона.

Об этом говорят в Минюсте.

"Сейчас дорабатывается решение для этого. Проект приказа от Минюста уже готов. Дальше решение за правительством", - говорят в ведомстве.

"Принудительное отчуждение или изъятие имущества в связи с введением и исполнением мер правового режима военного состояния осуществляется по решению военного командования, согласованному в соответствии с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета .

В местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества производится по решению военного командования без согласования с органами, указанными в части первой настоящей статьи", - пояснили там.

О принудительном отчуждении или изъятии имущества составляется акт.

Для этого нужно:

  1. Обратиться в филиал ГП "СЕТАМ" в вашем регионе https://setam.gov.ua/contact.
  2. Выбрать имущество из перечня предложенного и подъехать получить его на площадку.
  3. Подписать у командира Акт и засвидетельствовать печатью (ссылка типа Акта: bit.ly/3hjBmIY.

Среди имущества, которое можно получить – автомобили, спортивная и другая одежда, обувь, оборудование и т.д.

Также на нужды ВСУ будут передаваться автомобили Ощадбанка и ПриватБанка. Речь идет о тех авто, которые хранятся на площадках OpenMarket - СЕТАМ.

Экономическая правда

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Мінюст авто

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