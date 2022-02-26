ЗСУ і тероборона можуть отримати 600 конфіскованих авто і майно від Мін'юсту і СЕТАМ – рішення за урядом

600 конфіскованих автомобілей та інше майно по всій Україні від Міністерства юстиції України та OpenMarket - СЕТАМ можуть отримати Збройні Сили України та територіальна оборона.

Про це кажуть в Мін'юсті.

"Наразі допрацьовується рішення для цього. Проєкт наказу від Мін’юсту вже готовий. Далі рішення за Урядом", - кажуть у відомстві.

"Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті", - пояснили там.

Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт.

Для цього потрібно:

Звернутися до філії ДП "СЕТАМ" у вашому регіоні https://setam.gov.ua/contact. Обрати майно із переліку запропонованого і під‘їхати отримати його на майданчик. Підписати у командира Акт і засвідчити печаткою (посилання на зразок Акту: bit.ly/3hjBmIY.

Серед майна, яке можна отримати, – автомобілі, спортивний та інший одяг, взуття, обладнання тощо.

Також на потреби ЗСУ будуть передаватись автівки Ощадбанку та ПриватБанку. Мова про ті авто, котрі зберігаються на майданчиках OpenMarket - СЕТАМ.

Економічна правда