ЗСУ і тероборона можуть отримати 600 конфіскованих авто і майно від Мін'юсту і СЕТАМ – рішення за урядом
600 конфіскованих автомобілей та інше майно по всій Україні від Міністерства юстиції України та OpenMarket - СЕТАМ можуть отримати Збройні Сили України та територіальна оборона.
Про це кажуть в Мін'юсті.
"Наразі допрацьовується рішення для цього. Проєкт наказу від Мін’юсту вже готовий. Далі рішення за Урядом", - кажуть у відомстві.
"Примусове відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.
У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті", - пояснили там.
Про примусове відчуження або вилучення майна складається акт.
Для цього потрібно:
- Звернутися до філії ДП "СЕТАМ" у вашому регіоні https://setam.gov.ua/contact.
- Обрати майно із переліку запропонованого і під‘їхати отримати його на майданчик.
- Підписати у командира Акт і засвідчити печаткою (посилання на зразок Акту: bit.ly/3hjBmIY.
Серед майна, яке можна отримати, – автомобілі, спортивний та інший одяг, взуття, обладнання тощо.
Також на потреби ЗСУ будуть передаватись автівки Ощадбанку та ПриватБанку. Мова про ті авто, котрі зберігаються на майданчиках OpenMarket - СЕТАМ.
Економічна правда
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