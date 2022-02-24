Мобильные операторы готовы предоставлять связь с нулевым балансом

Операторы мобильной связи и Укртелеком готовы предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службах.

"Делаем все возможное, чтобы все оставались на связи даже с нулевым балансом", – рассказали в Vodafone Украина.

В "Укртелекоме" сообщили, что решение не отключать абонентов за неуплату, а также абонентов с нулевым балансом от предоставления услуг было принято оператором этого утра.

Lifecell же начисляет всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней.

Оператор отметил, что хотя сеть сейчас исправно работает, в условиях, когда миллионы людей одновременно совершают звонки, иногда соединение может происходить не сразу.

В "Киевстаре" сообщили, что звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу. Оператор также отменяет комиссию в рамках услуги Экстра деньги, благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже.

Кроме того, "Киевстар" будет бесплатно предоставлять услугу "Домашнего Интернета": все клиенты, у которых услуга была отключена из-за отсутствия средств на счете, снова могут ею пользоваться.

Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания вдвое увеличили кредитные лимиты в тарифах сроком до двух месяцев. Для пользователей фиксированных услуг (интернет, телефония и передачи данных) "Киевстар" продлевает срок оплаты счета на 30 дней.