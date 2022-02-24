Мобільні оператори готові надавати зв’язок за нульового балансу

Оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" готові надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили у пресслужбах.

"Робимо все можливе, щоб усі залишалися на зв'язку навіть із нульовим балансом", – розповіли у "Vodafone Україна".

В "Укртелекомі" повідомили, що рішення не відключати абонентів за несплату, а також абонентів з нульовим балансом від надання послуг було ухвалено оператором цього ранку.

Натомість lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використовувати протягом 30 днів".

Оператор зазначив, що хоча мережа наразі справно працює, в умовах, коли мільйони людей одночасно здійснюють дзвінки, іноді з'єднання може відбуватися не відразу.

У "Київстарі" повідомили, що дзвінки в мережі оператора будуть доступні для всіх абонентів передплати навіть без оплаченого пакету послуг за їх тарифом. Оператор також скасовує комісію у рамках послуги "Екстра гроші", завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше.

Крім того, "Київстар" безкоштовно надаватиме послугу "Домашнього Інтернету": всі клієнти, у яких послуга була відключена через відсутність коштів на рахунку, знову можуть нею користуватися.

Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування вдвічі збільшили кредитні ліміти у тарифах на строк до двох місяців. Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передачі даних) "Київстар" продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.