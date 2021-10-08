Юристы из США помогали китайцам купить через оффшоры акции "Мотор Сичи" – Pandora Papers

мотор сич

Журналисты-расследователи, исследуя массив документов об оффшорах Pandora Papers, обнаружили, что сделку по продаже акций ПАО "Мотор Сич" китайскому инвестору разрабатывала известная в мире американская юридическая фирма DLA Piper.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты напоминают, что акции авиастроительного гиганта "Мотор Сич", которые принадлежали трудовому коллективу и менеджменту компании, продали новым владельцам в 2015 году, продажу инициировал директор и акционер "Мотор Сичи" Богуслаев.

При этом, утечка данных об оффшорах Pandora Papers имеет упоминания и о "Мотор Сичи", в частности, о плане, по которому китайский инвестор должен взять под контроль стратегический украинский актив.

Подчеркивается, что за этим палном стояла большая юридическая фирма из США DLA Piper.

"Документ этой компании, где предлагался алгоритм приобретения акций, не подписан, однако развитие событий вокруг "Мотор Сичи" совпадает с планом, который, вероятно, написали юристы DLA Piper", - говорится в сообщении.

"Неподписанный проект соглашения детализировал план, согласно которому три оффшорные компании, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Skyrizon Aircraft Holdings и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment должны приобрести шесть оффшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций "Мотор Сичи", - отмечают в OCCRP.

Авторы расследования предполагают, что этот план был разработан, чтобы избежать нарушения украинского антимонопольного законодательства.

"DLA Piper предложила структурировать сделку таким образом, чтобы несколько подставных компаний приобрели большие доли "Мотор Сичи", а владельцы этих оффшорных инструментов использовались как видимые доверенные лица, которые спрятали бы настоящих владельцев Beijing Skyrizon.

В результате ни одна компания не будет иметь больше 25% акций, необходимых для проверки на соблюдение (украинского) антимонопольного законодательства ", - пишут они.

В DLA Piper заявили журналистам-расследователям, что "не комментируют вопросы клиентов, но придерживаются "высоких стандартов этики и профессионализма".

При этом, несмотря на то, что DLA Piper продала свою украинскую филию, до сих пор участвует в этом деле.

Она до сих пор есть среди трех юрфирм, которые представляют Beijing Skyrizon Aviation, и подает заявки на возврат замороженных украинским правительством активов.

Авторы расследования также приводят структуру собственности главного покупателя украинской авиастроительного гиганта.

В частности, аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon контролируется предпринимателями Ван Цзином и Ду Тао.

В расследовании говорится, что Skyrizon купила только 9,99% акций, через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3% процента "Мотор Сичи". Ее также упоминали в плане выкупа "Мотор Сичи", но OCCRP не нашла явных связей этого покупателя с основным китайским инвестором.

"Основную массу акций купили оффшорные компании, принадлежащие четырем гражданам Китая. Они не являются известными предпринимателями, однако имеют связи с компаниями, которые имели по частям покупать акции "Мотор Сич" по плану, который разработали юристы DLA Piper", - говорится в сообщении.

"Финансирование сделки на сумму 500 млн долларов поступало из одного источника: государственного Китайского банка развития, который является каналом экономической стратегии китайского правительства", - пишут также расследователи.

Напоминаем:

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта о мерах защиты национальных интересов в сфере авиационных двигателей.

На заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "в законный способ в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич".

В "Слуге народа" обсуждают и нарабатывают текст законопроекта о национализации ПАО "Мотор Сич", заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи", об этом 1 февраля сообщило издание ZN.UA, информацию подтвердили источники ЭП в МИД.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Кабмин не планирует добиваться национализации завода "Мотор Сич", речь идет скорее об установлении контроля со стороны государства, заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала никаких признаков законной деятельности по созыву и намерению проведения общего собрания акционерного общества "Мотор Сич".

Читайте также: Китайский прилет: как спор за "Мотор Сич" загнал украинскую власть в тупик