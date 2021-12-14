Арбитраж в $5 млрд: детали иска китайцев по делу "Мотор Сичи"

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Китайские инвесторы в украинскую "Мотор Сич" увеличили исковые требования к Украине до 4,6 млрд долларов и подали полный текст иска в арбитраж.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Экономической правды.

Исковые требования касаются выплаты возмещения Украиной якобы за нарушение режима справедливого отношения и экспроприацию инвестиций вопреки Соглашению между правительствами Украины и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Заявленная сумма исковых требований составляет 4,59 миллиарда долларов. Ранее, в 2020 году, в запросе об арбитражном производстве была определена приблизительная сумма исковых требований в размере 3,6 миллиарда долларов.

В Минюсте также разъяснили, что истцом в арбитражном производстве является не компания Skyrizon, а 6 граждан Китая. Ранее китайское издание Global Times сообщало, что иск подал именно компания Skyrizon. Напомним, что газета является частью официального издания Коммунистической партии Китая.

Местом арбитражного производства избран г. Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган – Постоянная палата третейского суда в Гааге.

В Министерстве подчеркнули, что исследуют исковое заявление и добавленные к нему доказательства, и не могут преждевременно давать юридическую оценку фактам.

В то же время в ведомстве добавили, что "полный текст иска очень детальный, полный скандальных предположений, поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств "раздутые" экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований)".

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Напоминаем:

Китайский инвестор "Мотор Сичи" назвал недопустимыми заявления украинских властей о возможной национализации предприятия и пригрозил новыми исками.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, предусматривающее применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon – инвестора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Дана Гордийчук, ЭП