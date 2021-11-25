"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1135 кредитов на 990 миллионов
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" госбанки по состоянию на 25 ноября выдали 1135 кредитов на общую сумму 987,06 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы 24,46% договоров подписали на первичном рынке, 75,64% - соответственно, на вторичном.
Всего в уполномоченные банки поступило 1573 заявок на участие в программе на общую сумму 1382,6 млн грн, из которых 25,02% составляет первичный рынок и 74,98% - вторичный.
В программе задействовано 24 региона, в том числе г. Киев.
Самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (33,10%);
- Киевская обл. (31,46%);
- Львовская обл. (6,47%);
- Харьковская обл. (6,06%);
- Волынская обл. (3,86%).
На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Напомним:
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.
Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски
Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло
Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua