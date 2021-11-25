"Доступная ипотека 7%": банки выдали 1135 кредитов на 990 миллионов

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В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" госбанки по состоянию на 25 ноября выдали 1135 кредитов на общую сумму 987,06 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 24,46% договоров подписали на первичном рынке, 75,64% - соответственно, на вторичном.

Всего в уполномоченные банки поступило 1573 заявок на участие в программе на общую сумму 1382,6 млн грн, из которых 25,02% составляет первичный рынок и 74,98% - вторичный.

В программе задействовано 24 региона, в том числе г. Киев.

Самыми активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (33,10%);

Киевская обл. (31,46%);

Львовская обл. (6,47%);

Харьковская обл. (6,06%);

Волынская обл. (3,86%).

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 19 уполномоченных банков.

В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Напомним:

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября подписали 1000-й договор.

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