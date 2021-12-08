Защита контента и удаление сообщений по дате: Telegram выпустил очередное обновление
Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление – в частности, добавили возможность установить запрет на хранение или пересылку любого контента в чатах.
Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Защищенный контент в группах и каналах
"Этим обновлением Telegram помогает авторам защитить публикуемый в Telegram контент и обеспечить его доступность только для целевой аудитории", - пишут в компании.
Владельцы групп и каналов, которые хотят оставить содержимое только для участников, могут ограничить пересылки сообщений из своего чата, что также предотвращает создание снимков экрана и ограничивает возможность сохранения мультимедийных файлов из публикаций.
Чтобы изменить возможность пересылки сообщений, откройте страницу информации о группе или канале > Группа/Тип канала > Ограничить сохранение содержимого.
Удалить сообщение по дате
Пользователи Telegram могут удалить любые сообщения из разговора.
"С помощью этого обновления вы можете очистить историю чата за определенный день или диапазон дат в любом чате один на один", – пояснили в Telegram.
Чтобы открыть календарь, необходимо коснуться строки даты, появляющейся во время чат-скролинга, а затем выбрать дни, которые нужно очистить.
Очистка истории по дате работает только в чатах один на один, но сообщения в любом чате можно настроить на автоматическое удаление через день, неделю или месяц после отправки.
Анонимные публикации в публичных группах
В мессенджере администраторы групп и каналов теперь могут оставлять комментарии анонимно от имени каналов, а не от собственного имени.
Новые способы авторизации через звонок
Отныне некоторым мобильным устройствам будет предложена возможность получить звонок от Telegram, а затем ввести несколько цифр номера звонившего телефона вместо того, чтобы получать коды через текстовое сообщение.
Присоединение к группам и каналам
Также в мессенджере добавили возможность посылать запрос на присоединение к группам и каналам.
Получив запрос, администраторы могут связаться с пользователями для подтверждения.
Разработчики говорят, что это открывает для администраторов новые возможности: они могут подтвердить запрос, если пользователь просто принял внутренние правила или осуществил какое-либо пожертвование авторам канала или группы.
Напомним:
Мессенджер Telegram Web Z обновлен до альфа версии 1.23.
Экономическая правда
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