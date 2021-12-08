Защита контента и удаление сообщений по дате: Telegram выпустил очередное обновление

getty images

Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление – в частности, добавили возможность установить запрет на хранение или пересылку любого контента в чатах.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Защищенный контент в группах и каналах

"Этим обновлением Telegram помогает авторам защитить публикуемый в Telegram контент и обеспечить его доступность только для целевой аудитории", - пишут в компании.

Владельцы групп и каналов, которые хотят оставить содержимое только для участников, могут ограничить пересылки сообщений из своего чата, что также предотвращает создание снимков экрана и ограничивает возможность сохранения мультимедийных файлов из публикаций.

Чтобы изменить возможность пересылки сообщений, откройте страницу информации о группе или канале > Группа/Тип канала > Ограничить сохранение содержимого.

Удалить сообщение по дате

Пользователи Telegram могут удалить любые сообщения из разговора.

"С помощью этого обновления вы можете очистить историю чата за определенный день или диапазон дат в любом чате один на один", – пояснили в Telegram.

Чтобы открыть календарь, необходимо коснуться строки даты, появляющейся во время чат-скролинга, а затем выбрать дни, которые нужно очистить.

Очистка истории по дате работает только в чатах один на один, но сообщения в любом чате можно настроить на автоматическое удаление через день, неделю или месяц после отправки.

Анонимные публикации в публичных группах

В мессенджере администраторы групп и каналов теперь могут оставлять комментарии анонимно от имени каналов, а не от собственного имени.

Новые способы авторизации через звонок

Отныне некоторым мобильным устройствам будет предложена возможность получить звонок от Telegram, а затем ввести несколько цифр номера звонившего телефона вместо того, чтобы получать коды через текстовое сообщение.

Присоединение к группам и каналам

Также в мессенджере добавили возможность посылать запрос на присоединение к группам и каналам.

Получив запрос, администраторы могут связаться с пользователями для подтверждения.

Разработчики говорят, что это открывает для администраторов новые возможности: они могут подтвердить запрос, если пользователь просто принял внутренние правила или осуществил какое-либо пожертвование авторам канала или группы.

Напомним:

Мессенджер Telegram Web Z обновлен до альфа версии 1.23.

Экономическая правда