Telegram обновили до новой версии

Мессенджер Telegram Web Z обновлен до альфа версии 1.23.

Об этом приложение сообщило пользователям.

Теперь ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизированы движок рендеринга и рендеринг списка чата.

Кроме того произошел ряд исправлений ошибок, с которыми могли сталкиваться пользователи такие как:

​​пауза видео во время воспроизведения.

отсутствующие звуки при отключенных уведомлениях.

обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений.

неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.

Напоминаем:

Ранее мессенджер Telegram обновил свою Web Z до альфа версии 1.22.