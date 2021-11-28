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Telegram обновили до новой версии

Воскресенье, 28 ноября 2021, 11:42

Мессенджер Telegram Web Z обновлен до альфа версии 1.23.

Об этом приложение сообщило пользователям. 

Теперь ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизированы движок рендеринга и рендеринг списка чата.

Кроме того произошел ряд исправлений ошибок, с которыми могли сталкиваться пользователи такие как:

  • ​​пауза видео во время воспроизведения.
  • отсутствующие звуки при отключенных уведомлениях.
  • обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений.
  • неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.

Напоминаем: 

Ранее мессенджер Telegram обновил свою Web Z до альфа версии 1.22.

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