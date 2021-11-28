Telegram обновили до новой версии
Воскресенье, 28 ноября 2021, 11:42
Мессенджер Telegram Web Z обновлен до альфа версии 1.23.
Об этом приложение сообщило пользователям.
Теперь ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизированы движок рендеринга и рендеринг списка чата.
Кроме того произошел ряд исправлений ошибок, с которыми могли сталкиваться пользователи такие как:
- пауза видео во время воспроизведения.
- отсутствующие звуки при отключенных уведомлениях.
- обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений.
- неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.
Напоминаем:
Ранее мессенджер Telegram обновил свою Web Z до альфа версии 1.22.
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