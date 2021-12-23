Lufthansa отменяет межконтинентальные рейсы на Рождество из-за больных пилотов

Авиакомпания Lufthansa отменила несколько межконтинентальных рейсов на Рождество, поскольку слишком много пилотов заболели и не смогут выйти на работу.

Об этом сообщило издание Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

С 23 по 26 декабря будут отменены некоторые трансатлантические рейсы, в частности в Бостон, Хьюстон и Вашингтон, сообщил в четверг представитель компании.

Он не стал предположить связь больных работников с вариантом коронавируса "Омикрон", поскольку Lufthansa не была проинформирована о типе заболевания сотрудников.

Ранее портал aero.de сообщал о кадровом дефиците у компании на рождественский период.

Как сообщалось, компания "Скандинавские авиалинии" отменила более 30 своих рейсов на 22 декабря и последующие дни в связи с тем, что многие сотрудники подхватили коронавирус и оказались на больничных.