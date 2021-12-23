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Lufthansa скасовує міжконтинентальні рейси на Різдво через хворих пілотів

Четвер, 23 грудня 2021, 11:55

Авіакомпанія Lufthansa скасувала кілька міжконтинентальних рейсів на Різдво, оскільки занадто багато пілотів захворіли та не зможуть вийти на роботу.

Про це повідомило видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".

З 23 по 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон, повідомив у четвер представник компанії. 

Він не став робити припущення про зв'язок хворих працівників з варіантом коронавірусу "Омікрон", оскільки Lufthansa не була проінформована про тип захворювання співробітників.

Раніше портал aero.de повідомляв про кадровий дефіцит у компанії на різдвяний період.

Як повідомлялося, компанія "Скандинавські авіалінії" скасувала понад 30 своїх рейсів на 22 грудня та наступні дні у зв’язку з тим, що багато співробітників підхопили коронавірус і опинились на лікарняних.

Європейська правда

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